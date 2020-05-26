Причиной падения вертолета Ми-8 могла стать техническая неисправность

Трагедия произошла утром 26 мая в Андырском районе Чукотки в России, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-каналы 360tv.ru и Mash.

Сообщается, что в результате жесткой посадки Ми-8 недалеко от аэродрома Угольные копи выживших нет, погибли четыре человека. После удара о землю летательный аппарат загорелся.

В Минобороны заявили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

В сети появились первые кадры с места ЧП.