Причиной падения вертолета Ми-8 могла стать техническая неисправность
Трагедия произошла утром 26 мая в Андырском районе Чукотки в России, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-каналы 360tv.ru и Mash.
Сообщается, что в результате жесткой посадки Ми-8 недалеко от аэродрома Угольные копи выживших нет, погибли четыре человека. После удара о землю летательный аппарат загорелся.
В Минобороны заявили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
В сети появились первые кадры с места ЧП.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Доллар очнулся: важное предупреждение для украинцев, «через неделю будет…»
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь