Автомобиль с террористом, который захватил заложника в Полтаве, въехал на территорию Киевской области

При этом, как сообщил губернатор Полтавщины Олег Синегубов, правоохранители готовы к разным вариантам развития событий, в том числе использовать силовой сценарий.

Отмечается, что угрозы другим автомобилистам нет. Однако условия преступника не могут быть выполнены. Он требует освобождения от уголовной ответственности.

Также на одной из фотографий появилась возможность рассмотреть лицо преступника. Он в куртке.

Нового террориста из города Полтавы зовут Роман Скрипник, он 1988 года рождения, ранее был осужден по двум статьям уголовного кодекса:

статья 185 «Кража»;

статья 309 «Незаконное приобретение и хранение, наркотических средств или их аналогов без цели сбыта».

Как пишут в СМИ, Роман - бывший участник АТО.

Отметим, сперва он захватил в заложники полицейского в Полтаве. Потом согласился поменять заложника на начальника уголовного розыска области.

"23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города", -сообщил департамент Уголовного розыска в Telegram.

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области полковник полиции Виталий Шиян, которого взял в заложники человек в Полтаве, угрожая копам гранатой, опытный милиционер - служит в органах почти 25 лет.

Напомним, на месте захвата автобуса прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса, новые детали ЧП.

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