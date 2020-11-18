На Донбассе погиб молодой боец ВСУ, который защищал Украину от российских оккупантов
Так, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Иван Горошко. Позже стало известно, что защитник был убит пьяным сослуживцем в Станице Луганской.
О смерти солдата сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.
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"16 ноября 2020 года во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения", - говорится в заявлении.
В этом году парень женился. Дома у него осталась беременная жена.
"Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 ноября стало известно, что в районе населенного пункта Станица Луганская правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей.
Правоохранители считают, что смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец, без капли жалости. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил в Facebook Сергей Сердюк.
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