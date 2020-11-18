В одном из баров в оккупированном Донецке хотели устроить вечер украинской музыки, однако оккупанты запретили его
Как передает Politeka, об этом рассказал блогер и журналист Денис Казанский.
Так, Казанский сообщил, что в оккупированном Донецке есть бар Gung'Ю'бazz, который продолжает работать и после оккупации города в 2014 году. На днях в заведении хотели провести вечер украинской рок-музыки и пригласили местные группы, которые должны были исполнять каверы на украинские рок-хиты. Об этом мероприятии бар сообщил на своей странице в соцсети.
Казанский подчеркнул, что в афише не было ни одной проукраинской агитации, однако донецкие "антифашисты" все-таки увидели в этом повод для противостояния.
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"Братья-славяне начали репостить это сообщение с угрозой передавить всех, кто придет на концерт, посадить на подвал владельцев бара и сжечь клуб вместе со всеми посетителями", - рассказал Казанский.
В комментариях под анонсом отписался даже лидер так называемой общественной палаты "ДНР" Александр Кофман, который "намекнул" бару, что Донецк без него проживет, а заведение без Донецка - нет. При этом запланированный вечер украинского года он назвал "провокацией".
По итогу бару пришлось извиниться перед посетителями и в целях безопасности отменить мероприятие.
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