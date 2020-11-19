В ночь на 16 ноября солдат 80 ОДШБр Иван Горошко погиб от огнестрельного ранения в голову на Луганщине

Позже оказалось, что его застрелили во время несения службы по охране базового лагеря. В частности, ему в голову выстрелил пьяный сослуживец.

В последние мгновения 21-летний боец ВСУ разговаривал по телефону со своей супругой Еленой, которая ждала ребенка, пишет Обозреватель.

Трагедия произошла около 1:30 ночи. Девушка вспоминает, что разговор с мужем оборвался, когда она услышала звук выстрела. Испугавшись она сразу же позвонила сослуживцу Ивана, который сообщил о смерти ее любимого мужа.

Ивану Горошко выстрелили в затылок без какой-либо причины, после этого убийца вложил в его руку автомат, пытаясь выдать произошедшее за самоубийство.

Правоохранители считают, что смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

После пережитого беременную жену Ивана положили в больницу. Девушка настояла, чтобы ее любимого похоронили во Львове.

"Мой родной и лучший человек в мире, ты навсегда останешься в моем сердце, я буду рассказывать нашем малышу, нашему маленькому Горошку, что наш папа – герой. Смерть забрала тебя у меня. Я обещаю: сделаю все, как ты хотел и мечтал. Знай, что ты самый дорогой, самый родной и самый любимый человек в нашей жизни. Навсегда останешься в наших сердцах. Вечная память, родной", – написала на своей странице жена убитого воина Елена.

Иван Горошко родился 7 июля 1999 года в селе Калмазово в Кировоградской области. Он рано лишился матери, и позже его отец женился на женщине, у которой были свои дети. Поэтому в семье, кроме самого Вани, воспитывались еще его сестра и двое братьев.

Семья жила бедно, и из-за нехватки денег Ивана перевели в Знаменский интернат. Его воспитательница вспоминает о парне только хорошее, и говорит, что он был чутким мальчиком.

В августе 2019 года, Иван подписал контракт и вместе с другом попал на службу в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцируется во Львове. Иван служил разведчиком-наводчиком.

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