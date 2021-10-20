19 октября в Николаеве на контролера троллейбуса напал пассажир - в салон злоумышленник зашел в военной форме и с завернутым в газету прутом.

Контролер Борис Шут рассказал, что инцидент произошел в 10.40 на остановке троллейбуса 6-ая Слободская. Детали происшествия сообщило "Суспільне".

По словам контролера, пассажир был в военной форме, высокий, и в руках держал завернутый в газету прут. На остановке "Автовокзал" он начал кричать: "Откройте дверь".

В то время пострадавший проверял заднюю часть троллейбуса, его коллега была в передней части. Дверь открыли не сразу, потому что возникла "заминка".

"Я спросил у коллеги: "Что случилось? ". Говорю ей: "Он с прутом, пусть идет себе". А он, может, услышал это и ударил меня три раза в лицо, в ухо - еще кровь осталась", - рассказал Борис Шут.

После инцидента мужчину госпитализировали в больницу. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и даже планирует вернуться на работу.

"Я на этого человека не обижаюсь. Хотя у этого человека мы ничего не проверяли. Я не буду писать заявление в полицию, а то не верится, что его найдут ", - рассказал Борис Шут.

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