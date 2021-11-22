В Харькове, 21 ноября, из окна многоэтажки упала 24-летняя девушка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

По словам свидетелей произошел несчастный случай. 24-летняя гражданка Азербайджана мыла окна на 9-м этаже. Та не удержавшись на подоконнике упала вниз. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть девушки. Медикам пришлось госпитализировать мать погибшей.

В начале ноября в Харькове погиб молодой парень, который выпал из окна на шестом этаже. Вскоре в социальных сетях начала появляться информация, что это могло быть убийство. Ведь по словам свидетелей, окно, из которого выпал молодой человек, почти сразу закрылось.

По данным пользователей социальных сетей. при падении пострадавший задел и сломал блок кондиционера. Практически сразу на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. На следующий день, появилась информация. что полівецькі открыли дело по статье "Самоубийство", ведь в их распоряжение попало видео, где видно, что парень самостоятельно перелез подоконник, встал на парапет, а затем не удержался и упал вниз.

Напомним, что молодая одесситка свела счеты с жизнью, кадры: в полиции рассказали детали

Еще Politeka писала, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей

Также Politeka сообщала, зараженный ковидом одессит покончил с собой: "не хотел ложиться в больницу"