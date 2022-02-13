В воскресенье, 13 февраля, в 04.22 спасателям сообщили о пожаре на автомойке на ул. Академика Заболотного, 124/2 в Голосеевском районе. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в городе Киев в Фейсбук.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения - 13 человек личного состава и три единицы техники.
Как отмечается, возгорание охватило одноэтажное здание на площади 50 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар в 4.40, а ликвидировали - в 4.49. Пожар уничтожил перекрытие здания и оборудование.
В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Причины устанавливаются правоохранителями.
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Свидетели сообщают, что здание практически сгорело полностью.
"Ее уже не спасти", - сообщил очевидец на видео.
Отметим, на Киевщине в Белой Церкви на днях огнем охватило здание местного промышленного предприятия "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс". К счастью, никто не пострадал и пожар также удалось быстро ликвидировать. Здание осталось в относительно целом состоянии.
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