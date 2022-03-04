Военные РФ захватили контроль на телевизионной башней Мелитополя и установили свое оборудование. Оккупанты начали трансляцию пропагандистских российских каналов, чтобы промыть мозги местным жителям.
Об этом сообщает Запорожская военная администрация, ссылаясь на источники в СБУ.
В то же время, по данным Telegram-канала Ateo Breaking, оккупанты уже везут в Мелитополь массовку для создания пропагандистской картинки помощи "голодающим" жителям города.
Не верьте ни единому слову, ни единой рекламе и новостям, которые там транслируют! Выключите телевизор!
Напомним, Мариуполь продолжает держаться, на Слобожанщине оккупанты несут большие потери.
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Как сообщала Politeka, оккупанты расставляют ловушки, украинцев предупредили об опасности.
Также Politeka писала, Россия разгоняет фейки о капитуляции, началась хакерская атака.