Оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма, чтобы устроить имитацию пророссийского митинга и транслируют российские каналы.

Военные РФ захватили контроль на телевизионной башней Мелитополя и установили свое оборудование. Оккупанты начали трансляцию пропагандистских российских каналов, чтобы промыть мозги местным жителям.

Об этом сообщает Запорожская военная администрация, ссылаясь на источники в СБУ.

В то же время, по данным Telegram-канала Ateo Breaking, оккупанты уже везут в Мелитополь массовку для создания пропагандистской картинки помощи "голодающим" жителям города.

Не верьте ни единому слову, ни единой рекламе и новостям, которые там транслируют! Выключите телевизор!

Напомним, Мариуполь продолжает держаться, на Слобожанщине оккупанты несут большие потери.

Как сообщала Politeka, оккупанты расставляют ловушки, украинцев предупредили об опасности.

Также Politeka писала, Россия разгоняет фейки о капитуляции, началась хакерская атака.