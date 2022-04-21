Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, россияне также полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

Также в разведке сообщают, что действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Так, недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из СМТ Шевченково.

Кроме того многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – заминированы. Также существуют проблемы с мобильной связью – в некоторых населенных пунктах ее вообще нет.

Добавим, в то же время глава Николаевской ОВА Николай Ким уточнил, что в области оккупированы уже около 20 сел.

«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, но примерно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы договариваемся с ними», – сказал Ким.

В свою очередь мэр практически уничтоженного Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что под городом обнаружили новую 30-метровую братскую могилу.

«Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша они вырыли братскую могилу и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там", - сказал Бойченко.

Новые могилы с жертвами оккупантов обнаружили и в освобожденной Бородянке Киевской области.

В одной могиле нашли тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой – четырёх мужчин и двух женщин.

На телах некоторых из убитых есть следы пыток.

Напомним, оккупанты почти месяц держали в заложниках студента-иностранца.

Также сообщалось, что мужчин с оккупированных территорий Херсонщины заставят воевать на стороне рф.

Кроме того Politeka.net писала, что силы ВСУ готовятся ударить по Крымскому мосту.