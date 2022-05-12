В аэропорту китайского города Чунцин пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ,на момент катастрофы на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.

В результате пострадали более 40 человек и были госпитализированы. О погибших не сообщается.

#BREAKING A #Tibet Airlines flight from #Chongqing to #Lhasa ran off the runway, spitting fire and spewing black smoke at Chongqing Jiangbei International Airport. pic.twitter.com/zEScEdMWzq — Ifeng News (@IFENG__official) May 12, 2022

Кадры катастрофы уже появились в Сети. На них можно увидеть, как огонь буквально охватил самолет, лежащий за пределами взлетно-посадочной полосы.

#Breaking A plane skidded off a runway and caught fire while taking off in southwest #China's #Chongqing Municipality on Thursday. The number of casualties remains unknown. pic.twitter.com/PrVuaMKht8 — China Takeaway (@China24Official) May 12, 2022

Напомним, в марте текущего года в Китае потерпел крушение самолет, на борту которого было 132 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

В результате крушения все находившиеся на борту люди погибли.

Также сообщалось, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.

Кроме того Politeka.net писала о сильном пожаре в отеле Киева.

В этот момент в здании отеля находились десятки людей.

По данным пожарных спасателей, горели 2 и 3 этажа 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1 этаж.