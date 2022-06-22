Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер председателя Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота.

"Как же много их стало. Этих новостей о смертях. Сегодня подтвердили, что в бою погиб Генеральный директор издательства "БЛИЦ-ИНФОРМ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда... Покойся с миром, Герой!",- написала Шикота.

Политолог Виталий Кулик сообщил, что Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня.

"Тело только вчера идентифицировали", - рассказал Кулик.

Новость о гибели Чепового ошеломила многих украинцев.

"Нет слов... светлая память", "Боже...", "Ужас...проклятая война. Вечная память герою!", "Война забирает лучших...вечная память!", "Не могу в это поверить....", "О, Боже! Это правда?!"- пишут в комментариях пользователи Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что война унесла жизнь известного киевского активиста Романа Ратушного.

Также сообщалось, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается заблокировать ВСУ - где сейчас "большие проблемы".