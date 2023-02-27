В частности, в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлена колонна военной техники. Утверждается, что техника движется в направлении границы с Молдовой.

В колонне минимум одна пусковая установка РСЗО HIMARS и пять зенитных пушечных комплексов Gepard немецкого производства.

«В НАТО решили, что одного Хаймерса и 5 "Гепардов" будет достаточно, чтобы покончить с потешной прокси России», - прокомментировал кадры соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит военный переворот в Молдове.

О таких опасениях заявила на Мюнхенской конференции по безопасности президент Молдовы Майя Санду. Россия, по ее словам планирует свергнуть власть через захват государственных зданий со взятием заложников и протесты, впоследствии чего - провести досрочные выборы.

В свою очередь, член парламента Молдовы Оазу Нантой, комментируя эту информацию, заявил, что в стране существует реальная "пятая колонна", играющая на "руку россии". Также он отметил, что, по его мнению, Украина никогда не нападет на Приднестровье, а военный контингент Украины вблизи этой территории – необходим для защиты от российских провокаций.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что россия может вторгнуться в Молдову со стороны Приднестровья.

«Сейчас россияне вбрасывают информацию о том, что Украина якобы собирается войти на территорию Приднестровья. Мы ценим независимость других государств. Приднестровье – Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы. Но вторгнуться может именно Россия с территории Приднестровья" ", - говорил Зеленский, добавив. Что передал Майе Санду разведданные украинской разведки.

По его словам, Путину нужно показывать "успех". Он может быть там, где есть слабое место. Есть пример Молдовы. Есть доказательства, что Россия хотела поменять главу этого государства.

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.