В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что россияне запасали ракеты для зимних обстрелов Украины с лета.

Враг накапливал ракеты для зимних обстрелов Украины с лета, сообщает ЦПИ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Запас ракет для обстрелов Украины, в том числе объектов энергетики, в течение зимы оккупанты создавали с лета.

«Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины на протяжении всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет ни малейшего смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной. Важно, что все понимают значение реагирования на тревоги», – сообщил Коваленко.

Коваленко добавил, что Украина имеет ресурс отбивать атаки и сообщил, что необходимо уничтожать тыловые составы врага, аэродромы стратегической авиации, ВПК россиян.

Ранее украинцам рассказали, возможен ли обстрел на Новый год и есть ли реальная угроза удара "Орешником".

Враг имеет ресурс для массированных атак по Украине с применением ракет и дронов, поэтому не исключен очередной удар, который может произойти в новогоднюю ночь.

Как считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после ракетных обстрелов Украины на Рождество у врага осталось запасов на две масштабные атаки.

Также враг накапливает, и у него есть помощь от КНДР.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - делится мнением Мусиенко.

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