Некоторые сюжеты наших материалов больше напоминают сценарий голливудских блокбастеров. Сегодняшняя статья могла бы конкурировать с популярными американскими сериалами о наркокартелях, но события, раскрытые в материале, происходят не на экране, пишут Акценты .

Продажа наркотиков на сотни миллионов долларов, подкуп представителей власти, жесткие наказания, в том числе в виде отрезания пальцев на руках — это все почерк российского наркокартеля «Химпром», который, несмотря на заявления Службы безопасности Украины о разгроме группировки, продолжает действовать в Украине. и даже расширять свое влияние на наше государство. Все это стало возможным из-за безнаказанности, которая, как известно, порождает вседозволенность.

Начало «Химпрома»

Группировка вместе со своими лидерами имеет корни и тесную связь с Российской Федерацией. Как нам удалось установить, "Химпром" действовал в России с 2012 года. В настоящее время мелкий наркоторговец Александр Щипцов стал более заметной фигурой в российском криминальном сегменте. Его организована преступная группа, которая начинала с распространения т.н. «закладок» значительно увеличилось: «Химпром» наладил свои линии и непосредственно завозил из Китая синтетические наркотики.

К этому добавилось отмывание средств, ведь неожиданно выросла в десятки, а то и сотни раз прибыль необходимо было легализовать, поэтому на базе ОЗУ появились рестораны и другой «белый» бизнес. Объемы средств, вовлеченных в незаконную деятельность, пока установить невозможно, однако доподлинно известно, что речь идет о сотнях миллионов долларов. Только в России местные правоохранители смогли подтвердить отмывание 2,7 миллиарда рублей (около 1 миллиарда гривен), по состоянию на 2017 год, когда расследование было завершено, эта сумма равнялась примерно 40 миллионам долларов США.

Олександр Щипцов

После того, как у России у Щипцова начались проблемы с законом, он решил развивать свой бизнес в Украине. К тому же, это совпало с незаконной аннексией Крыма и началом войны на Донбассе. Пользуясь всеобщей нестабильной ситуацией и агрессией Российской Федерации, Щипцов приобрел поддельные паспорта гражданина Украины по фамилиям Яшин и Печерский. Однако он также получил легальные документы на проживание в Украине под реальной фамилией. Попал он в наше государство не случайно: во-первых, россияне успели объявить наркобарона в розыск, а во-вторых, его «скамейка» в России, если и не была разгромлена, то переживала явно не лучшие времена. Номинально Щипцов считается организатором картеля, но на самом деле в работе «Химпрома» значительно важнее персонаж, гражданин РФ Егор Буркин. Как и Щипцов, Буркин также получил документы гражданина Украины по имени Егора Левченко и Артема Ермолаева. Украинские паспорта он получил в 2014 году. Возникает логичный вопрос: почему следствие до сих пор не установило, кто продал украинские паспорта лидерам российской организованной преступной группировки? Во время нашего текста правоохранителям будет возникать все больше вопросов. Возможно, Егор Буркин под влиянием биографии колумбийского наркобарона Пабло Эскобара его почерк напоминает деятельность одного из самых известных преступников в истории. Буркин задержался в Украине недолго: как свидетельствуют данные пересечения государственной границы, в сентябре 2016 года он улетел в Стамбул, и на территорию Украины не возвращался. Уголовный элемент поселился в Мексике, откуда получил прозвище «мексиканец». Буркин продолжает руководить одним из крупнейших наркокартелей восточной Европы, несмотря на то, что он находится в розыске Службы безопасности Украины. Подозревают его в создании организованной преступной группировки, отмывании средств и распространении наркотиков. Совокупность преступлений могла бы привести к 10-15 годам украинской тюрьмы, однако Буркин спокойно находится на свободе, продолжая управлять «Химпромом» в тысячах километрах от зоны деятельности группировки.



Карта розыска Егора Буркина (Левченко) на вебсайте МВД

Буркин есть и мозг, и мышцы ОПГ. Он положил начало в «Химпроме» жесткую систему наказаний: за незначительные вины можно было получить денежный штраф или снижение в должности, а вот за веские нарушения (по мнению Буркина), наказания были крайне суровыми, начиная от отрезания пальцев на руках, заканчивая убийством. В общей сложности из «Химпрома» можно было выйти только двумя способами: либо умереть, либо попасть в тюрьму. Поэтому члены группировки чрезвычайно дисциплинированы, понимают, что руководство без лишних раздумий может их «обнулить», как это называют в преступной группе.

Жестокость и бескомпромиссность Буркина со временем принесла свои плоды — «Химпром» стал не только одним из крупнейших картелей в Украине, но и интегрированным во власть, как тогда казалось лидеру ОПГ.

Под «крышей» правоохранителей

Кто бы мог подумать, но, как свидетельствуют слова многих лиц, знакомых с деятельностью «Химпрома», в период с 2015 по 2017 годы деятельность группировки «крышевал» руководитель департамента противодействия наркопреступности (позже советник министра внутренних дел) Илья Кива. Это сейчас Кива — предатель уехавшего в Россию украинского народа и всячески подыгрывает кремлевской пропаганде. В то же время он был руководителем полтавской ячейки «Правого сектора», основателем организации ветеранов АТО и радикальным патриотом Украины. Как оказалось, это роль, которая была выгодна ему в то время, чтобы нелегально зарабатывать миллионы долларов. Позже он открестился от своих слов и стал членом запретной ОПЗЖ, в составе которой выбрался в парламент.

Кроме «крышевание» «Химпрома», Кива сыграл неожиданную роль в деятельности наркокартеля. Учитывая, что профиль тогдашнего правоохранителя был достаточно широким (еще он покрывал нелегальные казино и колл-центры), он мог подсказать российским наркобаронам дополнительные методы противозаконного заработка. К тому времени «Химпром» начал открывать первые собственные колл-центры, которые мошенническими методами придумывали миллионы долларов ежегодно.

После освобождения Ильи Кивы и его разворота на 180 градусов безнаказанность «Химпрома» должна была завершиться. Но этого не произошло, поскольку наркокартель стал частью правоохранительной системы Украины. По разным данным, прибыль от незаконной деятельности «Химпрома» на территории Украины составила около 20 млн долларов в месяц или четверть миллиарда долларов в год. Конечно, за такие средства можно купить или убрать всех неудобных чиновников, как это делал Пабло Эскобар.

СБУшный бросок

В 2019 году казалось, что группировка прекратит свою деятельность, ведь тогда Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой отчиталась о «разгроме» ОПГ «Химпром». По данным правоохранителей, против картеля одновременно было проведено около 100 следственных действий, задержаны 28 человек, изъято 200 килограммов наркотиков и 10 миллионов долларов.





Кадры извлечения наркотиков группировки «Химпром»

Оказалось, что громкий разгром мощного наркокартеля – специальная операция не украинских спецслужб, а людей, заинтересованных в получении дохода от незаконной деятельности. «Слив» «Химпром» один из лидеров группировки Щипцов, вероятно, сам не осознавая этого. Однажды он познакомился с экс-сбушником Артемом Петрашкиным, который «служебно» узнал о деятельности картеля, а затем передал информацию своим бывшим коллегам. Дальше последовал вопрос техники, а сам Петрашкин предложил продолжать незаконную деятельность «Химпрома», но уже под «крышей» службы. Картель должен был отдавать половину дохода правоохранителям, об этом заявлял Щипцов.









Артем Петрошкин Петрашкин считается близким к одиозному застройщику, который в начале каденции Зеленского был близок к руководству Офиса президента, в частности Андрею Богдану. В сентябре 2019 года после парламентских выборов Богдан посетил свадьбу застройщика на элитном курорте Сан-Тропе. Приблизительно тем временем дело «Химпрома» набрало максимальную громкость. Поэтому нельзя исключать, что на самом деле проблемы «Химпрома» могли быть решены через Артема Петрашкина, который, по свидетельству одного из основателей ОПГ Александра Щипцова, сам их и создал.

В это время Щипцов отошел на второй план, к тому моменту стало очевидным, что именно Буркин главный в картеле. Несмотря на отсутствие лидера «Химпрома» в Украине, ему удалось дистанционно управлять незаконным бизнесом, а также создавать через подставные лица различные компании, которые занимались строительством, консалтингом и ресторанным бизнесом.

В 2020 году СБУ повторно отчиталась об уничтожении разветвленной диверсифицированной системы «Химпрома». Тогда по данным спецслужбы были изъяты полтонны прекурсоров, 60 килограммов синтетических наркотиков, 30 миллионов гривен, оружие, патроны, поддельные документы и обнаружен один сотрудник «МГБ «ДНР».





Скриншоты из видео СБУ о задержании членов ОПГ «Химпром»

Скриншоты из видео СБУ о задержании членов ОПГ «Химпром»

На оперативной записи заметен один интересный момент – пожалуй, кроме основного ремесла, на базе «Химпрома» также действовал нелегальный колл-центр. Это подтверждается самим пресс-релизом, обнародованным Службой.





Выдержка из статьи СБУ о задержании лиц, связанных с «Химпромом»





Как пишут правоохранители, было задержано более 100 (!) человек-операторов колл-центров. Как вы понимаете, наркобизнес вряд ли нуждается в сотнях операторов на телефонах, тем более в один момент. Очевидно, эти люди занимались мошенническими действиями, выманивая средства из людей под банальными поводами «службы безопасности банка» или ваш родственник попал в ДТП. Несмотря на то, что подобные схемы кажутся нелепыми, они работают и приносят миллионы гривен незаконного дохода. Но СБУ не заметила мошенничества. Следователи спецслужбы повторно начали досудебное расследование только по одному факту – незаконное распространение наркотических средств. Куда-то исчезли статьи об уклонении от уплаты налогов, организованной преступной группе, легализации доходов, полученных преступным путем, «потерялось» незарегистрированное оружие, а представителя «МГБ «ДНР» не признали террористом. Фактически на этом моменте "Химпром" получил карт-бланш в полную безнаказанность.

ОПГ «Химпром» – это наркотики. В период войны преступный синдикат стал настоящей корпорацией, которая специализируется сразу на нескольких постоянно разрастающихся видах преступности.