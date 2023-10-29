Напористость и наркодоллары позволяют им добиваться хоть и меняющегося, но успеха. И, кажется, если они удвоят, а то и утроят усилия – окончательно уйдут от крепких объятий правосудия, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела], пишут Акценты .

Пока главари «Химпрома» просаживают печень, отсиживаются кто-то в жаркой Мексике, кто-то в солнечном Техасе, некоторые их подручные уже успели не только предстать перед судом, но и наказать. Как, например, девушка с модельной внешностью Карина Койнаш.





Карина Койнаш

Приговор Карине Сергеевне не столько отражает ее подлинную роль в наркокартеле (на самом деле, почти никак), сколько описывает устройство и масштаб этой организованной преступной группировки. А они поразительны. 16 апреля 2020 года мать двоих малолетних детей, уроженка ныне оккупированного Шахтерска Койнаш Карина Сергеевна смиренно выслушала свой приговор в стенах Голосеевского райсуда Киева. Итак. В приговоре сказано следующее (здесь автор позволит себе немного свободное изложение сухого документа). Досудебным расследованием установлено, что в начале 2014 года на территории Киева Левченко Егор Васильевич (он же Егор Буркин) и Лемишко Андрей Абрамович (он же Андрей Амирханян), материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство, создали устойчивое иерархическое объединение – преступную организацию . Проще говоря, ОПГ, известную как наркокартель «Химпром».





Егор Буркин, он же Егор Левченко Егор Левченко (Буркин) и Андрей Лемишко (Амирханян), действуя по корыстным мотивам, с целью собственного незаконного обогащения, осознавая уголовную наказуемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, но зная о высокой доходности от совершения этих преступлений, в 2014 году, создали преступную организацию.



Андрей Лемишко, он же Андрей Амирханян Построенная указанными лицами структура преступной организации включала следующие структурные подразделения: подразделение Джанго (Django);

подразделение "Бородаты";

"Финансовый блок";

«кадровики»;

подразделение "Лаборатории";

"Силовой блок"; а также другие, неустановленные в настоящее время, структурные подразделения. Разработанная Буркиным и Амирханяном структура преступной организации и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных функционально обособленных звеньев, имеющих устойчивые связи и сплоченность, а также длительным периодом совершения преступной деятельности, четким распределением ролей. В преступной организации существовали функционально обособленные звенья, характеризующиеся исполнением строго отведенных обязанностей, подчиненностью низших звеньев выше. Иерархия преступной организации предусматривала полное подчинение всех участников ОПГ и участников отдельных структурных подразделений ее главарю – Егору Левченко. При этом руководители отдельных структурных подразделений под руководством Буркина-Левченко и Амирханяна-Лемышко определяли объем необходимых действий по достижению общей цели преступной организации по сбыту наркотиков и последующей легализации средств, полученных от наркоторговли. В этой преступной организации ее руководителями создана четкая иерархическая ветвь и определены четкие обязанности каждого члена преступной организации как на территории стран СНГ, в том числе РФ (далее РФ), так и на территории Украины. Согласно распределению, существовавшему в преступной организации, участники этой организации делились на категории. 1) Главарь преступной организации Егор Левченко-Буркин оставил за собой следующие обязанности и полномочия:

предоставление информационного материала и инструкций по организации преступной деятельности, а также строгое руководство действиями участников преступной организации посредством текстовых сообщений в программе обмена сообщениями;

поддержка связей с поставщиками веществ, нужных для производства наркотических средств;

поддержка связей с владельцами тематических интернет-форумов, на которых осуществляется размещение рекламы интернет-сайтов;

финансирование совместной противоправной деятельности, оплата расходов, связанных с доставкой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов преступной организацией по территории иностранных государств;

предоставление денег на приобретение средств на совершение преступления;

планирование совместной преступной деятельности;

приобретение за счет денег, полученных от преступной деятельности, новых партий наркотических средств;

личное управление работой так называемых лабораторий, занимающихся изготовлением, переработкой, фасовкой и отправкой наркотиков,

обеспечение скрытого поступления наркотиков участникам преступной организации через оборудованные тайники;

конспирация всей деятельности преступной организации;

установление размера денежного вознаграждения членам преступной организации;

внешний контроль работы операторов, администрирующих работу интернет-магазинов и чат-ботов в мессенджере «Телеграмм», осуществляющих сбыт наркотиков, психотропных веществ и их аналогов путем размещения рекламы в сети Интернет;

налаживание коррупционных контактов с представителями правоохранительных органов,

принятие решения о проведении внутренних проверок на преданность путем прохождения полиграфа;

руководство работой силового блока преступной организации;

принятие решений о назначении лиц региональными управляющими или «кадровиками»,

определение и принятие решения о расширении территорий сбыта;

принятие решений о необходимости создания «кадровых офисов» и «продажных офисов»;

контроль над расходами региональных управляющих при организации их работы.

2) Специально назначенные «региональные управляющие» по поручению Буркина-Левченко и Амирханяна-Лемышко контролируют деятельность так называемых «офисов», функционирующих на территории Украины, работники которых задействованы в механизме дистанционного сбыта наркотических средств в вверенных им регионах. Егор Левченко (Буркин) для каждого регионального управляющего определил следующие обязанности:

контроль за деятельностью доверенного «кадрового офиса» (арендованный дом или квартира, в которых работали, а часто и жили «операторы-поисковики», данные помещения были оборудованы ноутбуками с предварительно установленными специальными программами, рабочими мобильными телефонами и сим-картами разных мобильных операторов) ;

контроль соблюдения строгих мер конспирации подчиненными участниками структурного подразделения: изменение расположения «офисов»; регулярная замена средств связи; запрет на использование личного телефона и личных сим-карт в рабочих телефонах, запрет на общение со знакомыми, друзьями и семьей во время работы; использование на рабочем ноутбуке и мобильном телефоне специального программного обеспечения, скрывающего или исключающего идентификацию пользователя (интернет-браузер «TOR», программы VPN, OpenDNS, Proxifier); использование интернет-мессенджеров, зарегистрированных по номерам оператора мобильной связи, которые не использовались в мобильных телефонах Telegram, Signal; использование при общении вымышленных имен никнеймов и обезличенных логинов без привязки к конкретному лицу;

контроль за дисциплиной работников на «офисе» и вне его, чтобы избежать нарушений с их стороны определенных правил «безопасности» (не употреблять наркотики во время и до работы, не сотрудничать с правоохранительными органами, не воровать деньги, не сообщать знакомых, друзей, семь е) место работы, использование на рабочем ноутбуке и мобильном телефоне паролей и программного обеспечения для шифрования данных VeraCrypt, вовремя приходить на рабочее место и не отлучаться надолго с рабочего места);

финансовое обеспечение деятельности «офиса» из средств, полученных от продажи наркотиков (уплата арендной платы за квартиру или дом, выделение средств на приобретение и обслуживание компьютерной техники и сетевого оборудования, выплата денежного вознаграждения и премий);

установление размера денежного вознаграждения членам преступной организации;

оплата расходов водителей, складов, курьеров, граффитчиков, спортсменов, айтишников и выплата им денежного вознаграждения;

принятие решений по физическим наказаниям подчиненных участников структурного подразделения преступной организации в случае нарушений правил безопасности или мер конспирации;

подготовка финансовых отчетов по объемам продаж, заказов и расходов для Егора Левченко (Буркина).

3) Кураторы – на самом деле заместители региональных управляющих. Имеют те же полномочия в своем подразделении – «продажном офисе», что и управляющий. Проводят постоянный контроль, большинство времени находятся именно в офисе. Как правило, куратор поддерживает связь с «водителями», находящимися на территории РФ.

4) Кадровики - члены ОПГ, отвечающие за стажировку, трудоустройство и проверку категорий участников группировки, таких как: "склад", "водитель", "курьер", "граффитчик", "спортсмен", "оператор".

5) Химики – кадры, непосредственно ответственные за изготовление наркотических средств на территории РФ в специально оснащенном необходимым оборудованием здания-лаборатории. Подбором персонала этой категории, организацией их работы и обеспечением финансирования лабораторий, в которых работали химики, занимался лично Егор Левченко (Буркин).

6) Водители – ответственные перевозки крупных партий наркотиков от лаборатории в любую необходимую региональному управляющему точке на территории России.

7) «Склады» – ответственные за сбор и хранение наркотиков, доставленных водителем, осуществляют фасовку на мелкие партии (0.3, 0.5 и 1 грамм, далее «доза») для курьеров.

8) Курьеры – ответственные за сбор и хранение наркотиков, оставленных «складом» и дальнейшее их распространение путем «закладок». Адреса с подробным описанием местонахождением «закладки» курьер передает через мессенджер «Телеграмм» оператору, который находится в Украине. Такие адреса с закладками продавались покупателям наркотиков на территории РФ с помощью Интернета.

9) Графитчики – раздолбаи, рисовавшие граффити в городах на местности РФ, с целью рекламы магазина по сбыту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Указанное граффити содержит ссылку на интернет-страницу магазина или название чат-бота в мессенджере «Телеграмм».

10) Спортсмены (они же «силовой блок») – персонажи, орудующие как в Украине, так и в РФ. На них возлагалась задача наказания участников ОПГ, нарушивших меры конспирации, правила работы или дисциплины. В случае с РФ наказывались работники, пытавшиеся предоставить себе «товар». В случае с Украиной наказывались операторы, нарушавшие дисциплину, правила безопасности и прочее.

11) Операторы – лица, задействованные в механизме перевозки и сбыта наркотических средств. Существовали два смены операторов: дневное (время работы с 10:00 до 22:00), ночное (время работы с 22:00 до 10:00). Находятся на территории Украины и администрируют работу магазина следующим путем:

добавляют в административную панель веб-сайта магазина и чат-бота «Телеграмм» новые поступления наркотических средств;

проверяют остатки «закладок» в том или ином районе города;

принимают оплату за продажу наркотических средств на криптогаманке и в дальнейшем пересылают их на кошелек «финансиста»;

осуществляют техническую поддержку при ненахождении покупателями «закладки»;

могут напрямую общаться со «складом», «курьером», «графитчиком», «спортсменом» о необходимости оплаты работы, отсутствии кадров и других проблем, возникающих во время их работы. Передают полученную информацию куратору или финансисту;

сообщают кураторам о нарушении правил работы «курьером», «графитчиком», «складом»;

ежедневно формируют отчет о продаже наркотических средств, произведенные расходы, передают эту информацию финансисту или куратору.

12) Финансисты – лица, находящиеся в ведении у «регионального руководителя» или «куратора». Отвечают за аккумуляцию на криптогаманцах средств, полученных от сбыта наркотиков, с последующим хранением и обналичиванием. Также занимались выплатой заработной платы «курьерам», «графитчикам», «складам», «водителям», «операторам», «спортсменам» через перевод денег либо на криптогаманец, либо на другие электронные кошельки, либо наличными в случае с операторами.

3) Поисковики – ответственные за подбор новых участников ОПГ таких категорий как "склад", "водитель", "курьер", "граффитчик", "спортсмен", "оператор".

14) Будильники («проверка») – лица, занимающиеся вызовом и отправкой сообщений операторам, региональным управляющим, с целью контроля их рабочей деятельности и присутствия на рабочем месте. Категория создана как внешняя мера контроля, введенная лично Буркиным-Левченко.

15) Айтишники – лица, занимавшиеся техническим обслуживанием удаленных серверов, магазинов по продаже наркотиков, размещенных на веб-сайтах и ​​в чат-ботах мессенджера «Телеграмм», обслуживали имеющуюся в офисах компьютерную технику.

16) «Фильтровальщики» – ответственные за стажировку, учет и проверку надежности работников таких категорий, как «склад», «водитель», «курьер», «графитчик», «спортсмен» на территории РФ.

Целью деятельности преступной организации кроме наркоторговли является также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Участники указанной преступной организации были объединены общим преступным намерением и действовали в соответствии с планами и задачами, определенными ее руководителями.

Так, Егор Буркин (Левченко) и Андрей Амирханян (Лемышко) в течение 2014-2019 годов, действуя по корыстным мотивам в целях собственного незаконного обогащения, получили согласие от участников преступной организации на создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В неустановленное время, но не позднее июля 2016 года, Карина Койнаш, находясь в неустановленном месте на территории Днепровского района Киева, встретила ранее ей незнакомого Андрея Лемишко (он же Андрей Амирханян). В ходе общения между ними сложились дружеские доверительные отношения, а с 2017-го по апрель 2018 года они проживали одной семьей, но не были замужем…