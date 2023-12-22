Игорь Бокий и Андрей Савченко через компании SettlePay, 4Bill и другие подконтрольные структуры отмывали деньги из игорного бизнеса и занимались теневым эквайрингом. Об этом говорится в расследовании издание Антикор, пишет Народная правда.
В декабре 2023 года произошла утечка информации из платежной системы SettlePay Wallet, где якобы компания признает себя банкротом и заявляет о мошеннических действиях. В частности, о том, что Андрей Савченко - владелец, и Игорь Бокий - директор SettlePay, вывели задолженные средства на подконтрольные счета.
Игорь Бокий и Андрей Савченко используют SettlePay Wallet и 4Bill для финансовых махинаций
SettlePay.net – вебсайт, находящийся в собственности и под управлением WORLDSEC PAYMENTS LIMI. TED с регистрацией в Канаде.
Для бизнеса предлагается отдельный пакет услуг:
Предоставление услуг проведения онлайн платежей на бездоговорных условиях, без зачисления средств на р/с компании, путем выплаты возмещения наеквайренних средств на криптогаманцы. Простыми словами компания предоставляет услуги онлайн платежей, не имея на это лицензий, разрешения, зарегистрированного программного обеспечения.
Основные клиенты – нелегальные игровые сайты (казино) на территории Украины.
В период с 2017 по 2022 год, 4Bill использовали ряд подставных компаний для прохождения онбординга в украинских банках и получения платежных терминалов для мискодинга на нелегальных казино:
|
Компания
|
ЕГРПОУ
|
ТОВ «БЕЙПЕЙ»
|
42585185
|
ФК Сан-Райз
|
40514683
|
ФК НСП
|
38976787
|
ООО АДЕМИО
|
39724744
|
ТОВ «БЕСТПЕЙ»
|
42611838
|
ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ»
|
41174594
|
ООО «ДИДЖИТАЛ ФИНАНС»
|
43241185
|
ООО «ЗЕТКАРД»
|
43008317
|
ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС»
|
43379975
|
ООО «ПРОЛОТО»
|
43025662
|
ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ»
|
43379949
|
ООО "ФК "СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ"
|
38909619
|
ООО "БЕНЕФИТ СИСТЕМС"
|
36530526
SettlePay помогает гемблингу отмывать деньги и избегать налогов
Сервис активно взаимодействует с теневыми секторами экономики, особенно это заметно на примере онлайн-казино без лицензии КРАИЛ, нелегально осуществляющих свою деятельность, используя SettlePay как средство для финансовых операций.
Ежемесячно от онлайн-казино Игорь Бокий и Андрей Савченко через SettlePay, 4Bill и другие компании производили около 7,4 миллиарда гривен. В течение пяти лет обращение только от теневого эквайринга достигло более 400 миллиардов гривен, при этом с этих средств не уплачено никаких налогов.
На веб-странице кошелька SettlePay представлен список партнеров, среди которых есть компании, действующие в Украине без надлежащих лицензий, а следовательно, нелегально. Особое внимание привлекают онлайн-казино, оперирующие и в России, что порождает дополнительные вопросы к владельцам сервиса.
Отмывание денег на миллиарды – Игорь Бокий и Андрей Савченко ввели в заблуждение украинские банки
Савченко и Бокий вводили в заблуждение украинские банки. Они предоставляли фальшивые сайты и компании для получения услуг интернет-эквайринга, избегая уплаты налогов и ответственности.
Контролируемые ими компании, в частности ООО "Бэйпэй", "Бестпей", "Гуру-Пей", "Диджитал Финанс", "Зеткард", "Нетворк Пейментс", "," ;, ФК "Сан-Райз", "Современные Расчетные Системы" и "Адемио", регистрировались как операторы, предоставляющие услуги перевода средств с карты на карту, оплаты платежей, пополнение игровых балансов, пополнение мобильного счета и оплаты коммунальных платежей.
Далее они подавали банкам пакет документов с сайтом для проведения p2p платежей и эквайринга, после чего проходили процесс онбординга и выдачи платежных терминалов для транзакций. Такие сайты часто использовались для отмывания средств из нелегальных казино через существующий входящий и исходящий трафик платежей. Впоследствии, эти платежные терминалы использовались не по назначению, а на сайтах нелегального гемблинга, вместо указанных в документах для банка.
Из-за махинации Бокия и Савченко владельцам Ibox Bank также пришлось лишиться лицензии, поскольку их фактически втянули в аферу. Банк предоставлял процессинговые услуги для SettlePay и 4Bill. В то же время, Савченко и Бокий использовали эти услуги в своих сделках для обработки финансовых потоков от казино и Форекса.
Это значительно подорвало репутацию банка, обвиненного в сокрытии платежных кодов (мискодинга) с целью замаскировать переводы в пользу игорного бизнеса или компаний, связанных с криптовалютами, хотя за это должны отвечать Савченко и Бокий.
В результате, 7 марта 2023 года Национальный банк отозвал лицензию у Ibox Bank и сразу же инициировал его ликвидацию, исключив возможность поиска новых инвесторов и возобновления деятельности. Между тем, Бокий и Савченко продолжают свою деятельность по отмыванию денег.
Правоохранительные органы должны проявить интерес к данным персонам и компаниям. Ведь по факту изложенного как минимум есть правонарушения:
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Статья 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)
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Статья 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов - обязательных платежей)
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Статья 220-2 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения).