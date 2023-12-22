Игорь Бокий и Андрей Савченко через компании SettlePay, 4Bill и другие подконтрольные структуры отмывали деньги из игорного бизнеса и занимались теневым эквайрингом. Об этом говорится в расследовании издание Антикор, пишет Народная правда.

В декабре 2023 года произошла утечка информации из платежной системы SettlePay Wallet, где якобы компания признает себя банкротом и заявляет о мошеннических действиях. В частности, о том, что Андрей Савченко - владелец, и Игорь Бокий - директор SettlePay, вывели задолженные средства на подконтрольные счета.





Игорь Бокий и Андрей Савченко используют SettlePay Wallet и 4Bill для финансовых махинаций

SettlePay.net – вебсайт, находящийся в собственности и под управлением WORLDSEC PAYMENTS LIMI. TED с регистрацией в Канаде.

Для бизнеса предлагается отдельный пакет услуг:

Предоставление услуг проведения онлайн платежей на бездоговорных условиях, без зачисления средств на р/с компании, путем выплаты возмещения наеквайренних средств на криптогаманцы. Простыми словами компания предоставляет услуги онлайн платежей, не имея на это лицензий, разрешения, зарегистрированного программного обеспечения.

Основные клиенты – нелегальные игровые сайты (казино) на территории Украины.

В период с 2017 по 2022 год, 4Bill использовали ряд подставных компаний для прохождения онбординга в украинских банках и получения платежных терминалов для мискодинга на нелегальных казино:

Компания ЕГРПОУ ТОВ «БЕЙПЕЙ» 42585185 ФК Сан-Райз 40514683 ФК НСП 38976787 ООО АДЕМИО 39724744 ТОВ «БЕСТПЕЙ» 42611838 ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» 41174594 ООО «ДИДЖИТАЛ ФИНАНС» 43241185 ООО «ЗЕТКАРД» 43008317 ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» 43379975 ООО «ПРОЛОТО» 43025662 ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» 43379949 ООО "ФК "СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ" 38909619 ООО "БЕНЕФИТ СИСТЕМС" 36530526

SettlePay помогает гемблингу отмывать деньги и избегать налогов

Сервис активно взаимодействует с теневыми секторами экономики, особенно это заметно на примере онлайн-казино без лицензии КРАИЛ, нелегально осуществляющих свою деятельность, используя SettlePay как средство для финансовых операций.

Ежемесячно от онлайн-казино Игорь Бокий и Андрей Савченко через SettlePay, 4Bill и другие компании производили около 7,4 миллиарда гривен. В течение пяти лет обращение только от теневого эквайринга достигло более 400 миллиардов гривен, при этом с этих средств не уплачено никаких налогов.

На веб-странице кошелька SettlePay представлен список партнеров, среди которых есть компании, действующие в Украине без надлежащих лицензий, а следовательно, нелегально. Особое внимание привлекают онлайн-казино, оперирующие и в России, что порождает дополнительные вопросы к владельцам сервиса.

Отмывание денег на миллиарды – Игорь Бокий и Андрей Савченко ввели в заблуждение украинские банки

Савченко и Бокий вводили в заблуждение украинские банки. Они предоставляли фальшивые сайты и компании для получения услуг интернет-эквайринга, избегая уплаты налогов и ответственности.

Контролируемые ими компании, в частности ООО "Бэйпэй", "Бестпей", "Гуру-Пей", "Диджитал Финанс", "Зеткард", "Нетворк Пейментс", "," ;, ФК "Сан-Райз", "Современные Расчетные Системы" и "Адемио", регистрировались как операторы, предоставляющие услуги перевода средств с карты на карту, оплаты платежей, пополнение игровых балансов, пополнение мобильного счета и оплаты коммунальных платежей.

Далее они подавали банкам пакет документов с сайтом для проведения p2p платежей и эквайринга, после чего проходили процесс онбординга и выдачи платежных терминалов для транзакций. Такие сайты часто использовались для отмывания средств из нелегальных казино через существующий входящий и исходящий трафик платежей. Впоследствии, эти платежные терминалы использовались не по назначению, а на сайтах нелегального гемблинга, вместо указанных в документах для банка.

Из-за махинации Бокия и Савченко владельцам Ibox Bank также пришлось лишиться лицензии, поскольку их фактически втянули в аферу. Банк предоставлял процессинговые услуги для SettlePay и 4Bill. В то же время, Савченко и Бокий использовали эти услуги в своих сделках для обработки финансовых потоков от казино и Форекса.

Это значительно подорвало репутацию банка, обвиненного в сокрытии платежных кодов (мискодинга) с целью замаскировать переводы в пользу игорного бизнеса или компаний, связанных с криптовалютами, хотя за это должны отвечать Савченко и Бокий.

В результате, 7 марта 2023 года Национальный банк отозвал лицензию у Ibox Bank и сразу же инициировал его ликвидацию, исключив возможность поиска новых инвесторов и возобновления деятельности. Между тем, Бокий и Савченко продолжают свою деятельность по отмыванию денег.

Правоохранительные органы должны проявить интерес к данным персонам и компаниям. Ведь по факту изложенного как минимум есть правонарушения: