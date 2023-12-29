В СБУ заявили, что системно противодействуют трансграничной преступности, которая занимается контрабандой наркотических средств и психотропных веществ и угрожает государственной безопасности Украины, сообщают Акценты.



Комплексные действия СБУ проводила совместно с органами прокуратуры. Так, силовикам удалось задержать и сообщить о подозрении 89 наркодельцам. При этом 34 активных участника «Химпрома» уже за решеткой, среди них есть и организаторы. Об этом информирует прессслужба СБУ, пишут Факты.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что преступная организация из России имеет четкую иерархическую структуру и, безусловно, выполняет указания своих руководителей, которые скрываются от правосудия в Мексике.

Согласно данным СБУ, разветвленная сеть участников «Химпрома» по всему миру насчитывает почти 1 тыс. человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальную прибыль наркокартелю в размере более 2 млн долларов.

Как писали СМИ, в конце 2022 года стражи порядка задержали российского наркоторговца Щипцова, лидера международной организованной преступной группировки «Химпром». Он также известен как Яшин и Печерский. Тогда источники в правоохранительных органах рассказали, что преступник был задержан украинскими силовиками и находился в Волынском центре временного проживания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

По словам украинского адвоката Дмитрия Каленова, Щипцов в 2014 году легализовался на Украине, незаконно получив украинский паспорт. Надо это было для того, чтобы избежать экстрадиции по линии Интерпола. Свою деятельность в Украине россиянин организовал под видом международных логистических компаний и колцентров. Однако уже летом 2022 все документы, которые позволяли Щипцову жить в Украине, были аннулированы.

«Низку важных спецопераций СБУ провела в отношении участников российской преступной организации „Химпром“. При координации спецслужб России этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине», - сообщила прессслужба СБУ.

Там подчеркнули, что преступная организация из России имеет четкую иерархическую структуру и, безусловно, выполняет указания своих руководителей, которые скрываются от правосудия в Мексике.

В августе 2023 года в Киевской и Сумской областях СБУ обезвредила «филиал» Химпрома. Среди задержанных — двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, входивших в состав российского наркосиндиката.

Злоумышленники обустроили на территории обоих регионов две мощные нарколаборатории, которые обеспечивали промышленное производство запрещенных веществ для продажи в Украине и ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и около 150 кг готовых психотропов», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что массовые обыски также прошли и в офисах, где находились нелегальные колцентры. В Киеве правоохранители зашли, по меньшей мере, на десяток таких объектов, изъяли технику и цифровые носители.

С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, планировавших превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяты оптовые партии «товара» почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте.