Ремонт метро Демеевская без тендера отдали компании “Автострада” одиозного экс-регионала Максима Шкиля.

Об этом пишет сайт ОРД. Публикуем материал без правок и комментариев.



Примечательно, что “Автострада” никогда ранее не занималась строительством или ремонтными работами связанными с метрополитеном.

На официальном сайте Группы компаний “Автострада”, принадлежащей Максиму Шкилю, в разделе «о компетенциях» ни слова о строительстве или выполнения ремонтных работ связанных с метро.

Скриншот официального сайта ООО “Группа компаний “Автострада”

Более того, мы проанализировали компетенции всех ТОП менеджеров “Автострады”: ни один из них не имеет ни опыта и никогда ранее не принимал участие в строительстве или ремонте метрополитена.

Невзирая на тот факт, что компания “Автострада” очень далека от строительства или проведения ремонтных работ в метро, КП “Киевский метрополитен” 12 декабря заключило соглашение стоимостью 21,16 млн грн с ООО “Группа компаний “Автострада” на проектирование и подготовительные работы по ремонту тоннеля между станциями “Демеевская” и “Лыбедская”, о чем появилась запись в системе “Прозорро”.

Соглашение было заключено без проведения открытых торгов всего через четыре дня после подтопления тоннелей между станциями.

На выделенные средства «Автострада» должна разработать проектную документацию по ремонту участка, над которым размещается дорога и рынок «Демеевский». А также провести временное усиление (косметический ремонт) конструкций оправы тоннеля по 1 пути с установкой рамных или арочных конструкций и обустроить строительную площадку на поверхности. Работы должны быть выполнены в течение трех месяцев, то есть до середины марта.

Еще раз обращаем ваше внимание, что ТОП менеджер “Автострады” Леонид Рыбицкий, отвечающий за проектную документацию, никогда ранее не имел отношения ни к строительству, ни к проведению ремонтных работ в метрополитене.

Компетенции Леонида Рыбицкого, Скриншот сайта ООО “Группа компаний “Автострада”

Так каким образом “левая” компания, никогда ранее не имеющая опыта работ в строительстве метро, получила доступ к одному из самых ценных инфраструктурных объектов столицы? Ответ в личности собственника “Автострады” Максима Шкиля.

Максим Шкиль начинал свое восхождение еще при Викторе Януковиче, являясь одним из лидеров молодежной ячейки Партии регионов — «Молодые регионы». Именно Шкиль и другие руководители «молодежки» ПР смогли проявить себя на полную силу во время события зимы 2013 года, когда массово отправляли на Майдан так называемых «титушек» – «спортсменов», которые устраивали провокации, избивали людей и всячески дестабилизировали ситуацию.

После бегства Януковича, Шкилю активно помогал его кум – бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который ушел с должности после разоблачительных материалов в СМИ.

Максим Шкиль и Автострада учатся строить метро за деньги киевлян

Но Максим Шкиль, с учетом наворованных при Омельяне миллионов долларов, нашел себе новых друзей в Офисе Президента Владимира Зеленского, став основным подрядчиком “Большой стройки”. О том сколько было украдено Шкилем бюджетных средств много писали в прессе, что не помешало Максиму Шкилю стать главным подрядчиком ОП по постановлению разрушенной войной инфраструктуре.

Максим Шкиль и Автострада учатся строить метро за деньги киевлян

Отдельно стоить отметить, что попытки Максима Шкиля “отмыться” были почти успешны, ведь кроме “зачистки” материалов о тотальной коррупции на «Большой стройке», Максим Шкиль пытается предстать перед украинским обществом в роли благодетеля: для этого был привлечен «неподкупный» журналист расследователь Ткач, который объявил на всю Украину о передачу Майбаха бизнесменом.

После чего независимые журналисты, такие как Ростислав Шапошников провели собственное расследование и выяснили все детали «договорняка».

Оказалось, это был пиар ход, в котором «Идеальный бизнесмен» Максим Викторович Шкиль представлялся как благодетель, а «честный» журналист как правдоруб показывающий настоящих героев

Стоит отметить, что в столице “Автострада” не имела крупных подрядов вплоть до середины 2023 года.

Тогда компания зашла в достройку Подольского мостового перехода между Троещиной и Подолом в качестве субподрядчика фирмы “Эко-строй-трейд”.

По данным “Экономической правды“, “Эко-строй-трейд” “фактически принадлежит “смотрящему” за столицей Денису Комарницкому.

Максим Шкиль и Автострада учатся строить метро за деньги киевлян

Но если в восстановлении дорог и мостов компания Шкиля имеет опыт, то все что касаемо ремонта метрополитена – это будет в чистом виде “эксперимент”, причем за деньги киевлян.

Вполне прогнозируемо, что отремонтированный “спецами” Автострады участок тоннеля может рухнуть в любой момент, ведь метро строить, это не на ремонте дорог воровать, которые каждую весну “тают” вместе со снегом. Так что если киевляне и дождутся открытия “отремонтированных” Максимом Шкилем станций метро, то вряд ли они прослужат долго и будут безопасными.