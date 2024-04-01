О бывшем украинском полицейском Сергее Вязмикине широкая общественность узнала после выхода расследования «Батальон Монако», где Сергей Анатольевич был замечен в компании нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича в Ницце.

Пишет сайт Украинцы .

Не то чтобы до этого имя Сергея Вязмикина, до освобождения из рядов Нацполиции занимавшего должность первого заместителя начальника Департамента защиты экономики, не мигало в прессе.

Но утренняя пробежка по улицам французского курорта вызвала большой интерес. Еще бы – откуда у полицейского, пусть и достаточно высокопоставленного, средства на жизнь в Ницце? К сожалению, расследователи сосредоточились на том, что лежит на поверхности – именно на активах, задекларированных Вязьмикиным во время службы полиции. Понятно, что коллекция дорогих часов (zenith, ulysse nardin, cartier) и не менее дорогих автомобилей (Mercedes-Benz GLS 500, Volvo) и другие материальные блага бывшего полицейского привлекли внимание. Конечно, объяснялись они стандартно – богатой женой. Хотя все понимают, откуда у полицейских берутся богатые супруги.





Некоторые копнули дальше – в той же декларации значится, что супруга Сергея Анатольевича Вязмикина, Оксана Александровна Вязмикина, имеет корпоративные права у ООО «Первая украинская аграрная компания» и AMO-SV DMCC, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае.

Самые ярые пошли дальше – раскопали связь Оксаны Вязмикиной с Александром Петровичем Ситаком, от которого она, судя по той же декларации, в 2018 году получила подарок в ровно один миллион гривен. Впрочем, с точки зрения закона все чисто – Сетак является отцом Оксаны Вязмиконой, вот и делает подарки любимой дочери. Было еще упоминание о том, что AMO-SV DMCC Вязмикиной продавала «Бердичевской солодовой компании» Ситака кукурузу (что уже абсурд), но на этом публикации об этой интересной семье заканчивались. Правда, журналисты раскопали судебное решение по факту ДТП, совершенное гражданкой России Оксаной Александровной Вязмикиной, но в Украине никого не удивишь наличием российских паспортов у представителей высшего руководства страны, поэтому на этот факт даже не стоит обращать внимание.

А вот почему расследователи не пошли дальше цепочкой фирм и фамилий, значащихся в декларации Сергея Вязмикина – загадка. Возможно, потому что декларации некоторое время были закрыты от публичного доступа. Но это не объясняет, почему таким колоритным экс-полицейским не заинтересовались его коллеги и другие правоохранители. Ведь даже изучение открытых реестров поражает воображение. Причем подчеркиваем – речь идет не о сыне олигарха или гении типа Стива Джобса, речь идет о рядовом, по сути, полицейском, который по долгу службы должен защищать экономику Украины от преступных посягательств.

Итак, по состоянию на март 2024 года сам Сергей Анатольевич Вязмикин считается бенефициаром двух компаний: АО "Закрытый недеверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд "Фарт капитал"" и ООО "ОССОЙО".

Конечным бенефициарным владельцем венчурного фонда «Фарт капитал» является Сетак Мария Александровна, которая является тещей Вязмикина. И здесь открывается потрясающая цепочка, которую просто невозможно раскрыть в рамках короткой статьи. Потому что только Мария Ситак числится владелицей или совладельцем 24 компаний: АО «ЗНИКИФ “ФАРТ КАПИТАЛ”” ООО “ОССОЙО”, ООО “Зеленый вал”, ООО “Амида транс”, ООО “КУА Киев Инвест капитал”, ООО “ФК Киев Инвест капитал», ООО «Мельница Аккерман», ООО «ОССОЙО Юг», АО «ЗНИКИФ ДИАГРАМЗ», ООО «Мельница Фастов», ООО «Фастов мука», ООО «Вест-Газ-Плюс», ООО «Бердичевская солодовая компания», ООО "Актив транс", ООО "Солар блест", ООО "Первая украинская аграрная компания", ООО "Элитстройгрупп", ООО "Габро плюс", ООО "Габро ресурс", ООО "ССТ", ООО "Босс", ООО "Комплекс экологических" сооружений», ООО «Головинский камень». Многие из них расположены на территории Житомирской области, где зять госпожа Ситак, господин Вязмикин, начинал свое стремительное восхождение к вершинам полицейской карьеры.

Там расположены многие фирмы тестя Вязмикина, Ситака Александра Петровича. Правда, будучи человеком разумным, он имеет менее значительную коллекцию бизнесов:

У жены Вязмикиной и дочери Ситаков Оксаны еще скромнее перечень корпоративных прав. Кроме уже упоминавшейся AMO-SV DMCC из ОАЭ, Оксана Вязмикина является ФЛПом и совладельцем ООО «Первая украинская аграрная компания»:

С самого Сергея Вязмикина, через ООО «ОССОЙО», открывается еще два потрясающих воображения цепочки. Это уполномоченные лица Мунтян Игорь Иванович и Каминский Анатолий Францевич. Первый имеет по меньшей мере четыре юридических лица, среди которых приход Русской православной церкви в Украине в городе Арциз-2:

У второго – гораздо более богатая коллекция:

И, что характерно, большинство этих фирм опять же имеют место регистрации Житомир, который является вотчиной семьи Ситак и стартовой площадкой Вязмикина.

Часть этих фирм светилась в скандалах по уходу от налогов. Как те же «Бердичевская солодовая компания», входящая в холдинг «ОССОЙО», покупала кукурузу в Дубае, у AMO-SV DMCC, а затем продавала солод пивзавода «Оболонь». Она же светилась, правда, на периферии, в скандалах с незаконной торговлей табачными и алкогольными изделиями, куратором схем в этой сфере называют французского друга Вязмикина Игоря Абрамовича.

Но эти сведения отрывочны и разрознены. А вот исследованием всех связей семьи Вязьмикиных-Ситаков и расследованием деятельности фирм, входящих в их мини-империю, никто не занимался. И претензия здесь прежде всего к правоохранителям – в их руках находится мощный следственный аппарат и доступ ко всем реестрам и отчетности, что позволяет свести вместе все, что происходит внутри запутанной сети венчурных фондов, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных как на членов семьи Вязьмыкина . , и на явно подставных лиц. Но, видимо, откуда-то поступила команда не трогать Сергея Вязмикина и скандал, вызванный расследованием «Украинской правды», опубликовавшей кадры его утренней пробежки по Голубому берегу в компании Игоря Абрамовича, и тихо спустили на тормозах. Сам Вязмикин вместе с Абрамовичем продолжают тихо и спокойно жить в Ницце, на вилле российского банкира Давлетьярова.