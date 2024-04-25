На днях британская пресса узнала , что он стал владельцем торговой марки Voda Ua и поставщиком этой воды для Верховной Рады Украины. При этом за Favbet тянется длиннющий шлейф скандалов: от уклонения от уплаты налогов и устройства подпольных казино до финансирования терроризма. Но она до сих пор работает в Украине. И в России тоже.

Об этом говорится в расследовании , опубликованном на портале Фром.Юа.

О том, что Матюха купил бренд Voda Ua, стало известно в январе этого года. Продавцом выступил основатель одноименной компании Дмитрий Никифоров. Однако он продал Матюсе не производство, расположенное в Долинском районе Ивано-Франковской области (источник «Мизун»), а торговую марку. Вскоре стало известно, что под торговой маркой Матюха начал поставки воды украинскому парламенту: бутылки с этой водой неожиданно стали появляться на столах депутатов. Также эта вода была замечена и в Кабинете министров.

Не исключено, что таким образом Матюха расширяет и диверсифицирует свой бизнес или прокладывает себе путь во властные кабинеты (зарабатывая при этом на бюджетных деньгах). Однако азартные игры до сих пор остаются короной его империи.

Кто же такой Матюха?

Все следы ведут в РФ

Он и его семья официально являются владельцами ряда компаний, связанных с онлайн-казино Favbet: Фаворит бет, Фаворит джекпот, Планета спорта, Букмекерская компания Favbet и другие.

Ему также принадлежат заведения общепита «Маракуя» и «Виллер», супермаркет элитных товаров «Daily market» на Оболони.

Жена матюхи – Виктория Скринченко также является совладелицей бизнесов мужчины, а еще владеет клиникой эстетической медицины «Estetik life» – на той же Оболони.

Казалось бы, ничего не указывало на то, что Матюха как-то связан с Россией. Однако еще два года после аннексии Крыма, то есть до 2016 года, он владел торговым ООО «Дорида Риэлти». Партнером по этому бизнесу были россияне Андрей Липанов и Юрий Сприжицкий. Затем Матюха формально вышел из состава совладельцев компании, но остались его российские партнеры.

А основной бизнес – Favbet – как работал в России, так и продолжал работать. И этот факт неизменен и по сей день.

В 2022 году, уже во время российского вторжения в Украину, издание Delo.ua провело расследование и обнаружило, что, несмотря на официальные заявления Favbet о полном выходе с российского и белорусского рынков, компания продолжает разрешать россиянам регистрироваться на их веб-сайтах и ​​получать выигрыши. При этом схема вывода денег для россиян достаточно проста: им достаточно при регистрации соврать, что они не являются гражданами России, и указать номер банковского счета за пределами РФ.

В 2023 году журналисты обнаружили и опубликовали российский паспорт Матюхи.





Матюха пытался опровергнуть наличие у него русского паспорта. При этом следует напомнить, что еще в 2020 году подозрения в наличии у него гражданства РФ возникли и у правоохранителей.





Дело в том, что по закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», принятому в 2019 году, в Украине запрещено вести игорный бизнес компаниям, конечными бенефициарами которых являются физические или юридические лица российского происхождения. Поэтому у Матюхи и был проведен обыск.

Он сначала отрицал этот факт, а затем вынужден был признать, что обыск все же был. А вот чем он закончился и был ли найден его российский паспорт, украинские правоохранители уже не сообщали – но и не опровергли.

«Присутствующие в Украине крупные онлайн-казино и букмекерские конторы, даже если у них не было российских корней, исторически были сильно привязаны к стране-агрессору. И казалось, что после 24 февраля 2022 года, когда ракеты россиян посыпались на украинские города, все должно измениться. Нечего уж говорить о каком-то бизнесе с россиянами или в стране-агрессоре – это выглядит не только отвратительно, но и преступно», - отметили британские журналисты.

Российский лоббист Матюхи

2 сентября 2019 года, через полгода после избрания президентом, Владимир Зеленский дал зеленый свет легализации игорного бизнеса в целом и букмекерских контор в частности. Обществу было представлено мнение, что легализация откроет двери для значительных иностранных инвестиций.

Однако присутствие в этом зрелище Бориса Баума, связанного с российской бандой «Лужники», особенно в главных ролях, вызвало подозрения. Напомним, что именно Баума продвигали на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Баум слонялся по Киеву, не скрываясь, и лоббировал принятие закона и свое собственное назначение на контролирующую должность.

Однако уже тогда эксперты отмечали, что легализация азартных игр происходит в интересах двух крупнейших букмекерских сетей – Пари-Матч и Фаворит (она же Favbet). То есть россиянин Баум лоббировал интересы бизнеса россиянина Матюхи.

Подполье Матюхи

Матюха много лет работает в этом бизнесе, но, не имея возможности работать законно, он прибегал к запрещенным методам.

Так, ряд компаний Матюхи под брендом «Фаворит» работали в 2000-х годах вплоть до запрета казино в 2009 году. Затем сеть частично трансформировалась в «интернет-кафе», лотерее, «спортивные покерные клубы», например казино «Гранд Виктория» в Оболонском районе Киева.

Имеющиеся судебные решения свидетельствуют, что большинство заведений Матюхи с 2009 по 2020 год продолжали непрерывно работать в Украине. Понятное дело – незаконно.

Большинство компаний группы Матюхи зарегистрированы в Киеве по улице Маршала Тимошенко, 21.

По информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, к началу этого года группа имела следующие лицензии:

ООО «Букмекер Компани Фавбет» – организация и проведение азартных игр в сети Интернет; бренд Favbet, сайт favbet.ua;

ООО «Компания Казино Миллиардер» - организация и проведение азартных игр казино в игровых заведениях, игровые автоматы, игровые столы, торговая марка Billionaire;

ООО «Компания Казино Фаворит» - организация и проведение азартных игр казино в игровых заведениях, игровых столах, рулетках, игровых автоматах, торговая марка Favbet;

ООО Favbet Game Slots - организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов, торговая марка Favbet.

В то же время, ни одна из компаний, зарегистрированных на Матюху, не имела лицензий на организацию и осуществление реальной букмекерской деятельности, а для казино, ставок на спорт, киберспорта и онлайн-турниров по покеру в Украине нужны отдельные разрешения.

Матюха и правоохранители

Деятельность полуподпольной бизнес-империи Андрея Матюхи периодически привлекает внимание правоохранительных органов.

В 2014 году прокуратура Святошинского района Киева организовала проверку законности деятельности сети игорных заведений букмекерской компании Favbet, действовавшей под прикрытием распространения государственных лотерей.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 203-2 УКУ (занятия игорной деятельностью) правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли около 100 единиц компьютерной техники.

В конце 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о «ликвидации» крупнейшей в Украине букмекерской конторы «Фаворит». В сообщении утверждалось, что деятельность компании финансирует террористическую деятельность на востоке Украины.

Во время проведения следственных действий по 28 адресам в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к деятельности предприятия, правоохранители изъяли почти тысячу единиц компьютерной техники, документацию, игровые устройства и более семи миллионов гривен наличных денег.

В январе 2020 года появилась информация о еще одном обыске в "Фаворите Спорт". Как сообщала прокуратура Киева, проверив сайты favbet.com и favorit.com.ua, установлено, что последний предоставлял незаконный доступ к азартным играм.

Тем не менее, несмотря на громкие обыски и заявления правоохранительных органов, эта игорная империя продолжает существовать и активно развиваться.

Матюха заметает следы

В конце мая 2022 против Favbet Матюхи была начата жесткая информационная атака. В статье "Ничего личного, только бизнес: украинская букмекерская контора Favbet не платит налоги и работает с россиянами?" журналисты обвинили букмекерскую компанию в деятельности без соответствующей лицензии и уклонении от уплаты налогов на огромную сумму.

Однако Матюсе удалось удалить подобные публикации о себе, хотя не все СМИ согласились прикрывать его незаконную и антиукраинскую деятельность.

И одновременно Матюха начал слишком чрезмерный пиар Favbet, пытаясь преувеличить свою помощь Украине. Кое-где даже кажется, что эта букмекерская контора вооружила до зубов по меньшей мере один батальон ВСУ, хотя на самом деле компания купила только одну винтовку за $18 тыс. и разрекламировала свой вклад.

Выйти сухим из воды

За время существования своего бизнеса Андрей Матюха пережил немало – от проверок правоохранительных органов до обвинений в спонсорстве террористических организаций типа ЛНР и ДНР и конкретных дел с россиянами. Но сейчас, на третьем году полномасштабной войны, якобы помогая ВСУ, он остается без внимания правоохранительных органов.

Является ли это рассудительным поведением страны во время войны, или, возможно, россияне все еще оказывают значительное влияние на украинские власти из-за игорного бизнеса, должно стать предметом глубоких расследований, пишет британская пресса.

Однако тот факт, что поставлять воду государственным структурам будет человек, имеющий связи с оккупантами, должен, по крайней мере, вызывать беспокойство.

Не меньшее беспокойство должен вызвать и тот факт, что в прошлом году Матюха приобрел лотерейного оператора с красноречивым названием - «Патриот». Но патриотически настроенные украинцы, покупающие эти лотерейные билеты, даже не догадываются, что они платят деньги россиянину Матюсе.

Знают ли украинские депутаты и чиновники, что, то же они делают с водой?

Тем временем бизнес Матюхи хорошо себя чувствует и неплохо зарабатывает, входя в ТОП-10 компаний игорного бизнеса Украины. Доход Favbet в 2023 году увеличился в феноменально 425 раз и составил 9,79 млрд грн .