Журналисты издания Информатор провели расследование и обнаружили очередную сеть мошеннических call-центров. Редакция обратилась в правоохранительные органы, чтобы соответствующие службы оперативно установили и привлечь к ответственности людей, причастных к организации незаконной деятельности.

Пишет сайт Акценты.

В центре Киева в нескольких крупнейших бизнес центрах «Grand Step», на улице Полевой, 24 на 5, 6, 7 этажах и «Сапфир», расположенном на улице Князов Острожских, 8Б на 9 этаже находится мошеннический колл-центр, который на протяжении многих лет выманивает деньги у граждан Европы, в частности у граждан Польши, и даже украинцев, проживающих в Европе. И только представьте, уже несколько лет эти компании выманивают деньги у украинцев на родной земле, то есть в Украине! И это в то время, когда каждая европейская страна пытается помочь Украине и когда большинство украинцев оказались в затруднительном положении – находятся те, кто готов на них обогатиться.

В защиту офиса руководство компании не жалеет никаких средств – вход осуществляется через закрытый паркинг, через который топ-менеджеры уже попадают в БЦ. На ресепшене сидит охрана БЦ и охранник самой компании, встречающий работников и совершающий обходы. Конечно, когда люди наживаются на горе других людей, безопасность они ставят на первое место.

Пока одни воюют, другие обманывают

Главным аферистом и инвестором офиса является Шестопалов Алексей Сергеевич , который родился 06.04.1993 года в городе Конотоп Сумской области, а сейчас проживает в городе Бровары Киевской области, где также проживает его семья – мать, отец и сестра.

Алексей Шестопалов самостоятельно прошел все этапы работы в компании, являлся успешным менеджером, после чего более 2-х лет назад открыл свой мошеннический офис. Он построил достаточно легкую схему обогащения – псевдо менеджеры по продажам звонят по телефону так называемым клиентам и методам психологического давления, образ и угроз заставляют жертв вложить свои средства в рынок валютных пар, криптовалюту, акции, драгоценные металлы и прочее. После того как клиенты отдают последнее, менеджеры просто перестают с ними работать. Таким образом, так называемые аналитики обворовывают своих жертв на сотни тысяч долларов. Штат офиса состоит из нескольких сотен работников, разделенных по языковым проектам. И все они зарабатывают тем, что обманом выманивают деньги у украинцев и граждан Европы.

На преступно приобретенные средства Алексей Шестопалов приобрел себе Mercedes-Benz S450, номерной знак – КА6600ОХ и живет без всякого угрызения совести. Только вдумайтесь, он сам работал в аналогичной компании, открыл свой колл-центр, который работал по украинцам!

Непосредственным руководителем данного офиса, то есть СЕО, является Карелова (Матвийчук) Анна Юрьевна , которая родилась 10.07.1993 в Житомирской области, проживает в ЖК «Славутич» в Киеве и ездит на BMW X5, номерной знак – КА6688АМ.

Руководителем отдела продаж этого же колл-центра является брат СЕО – Овчинников Николай Олегович , проживающий в Киеве, на улице Урловской и тоже ездящий на BMW X5, номерной знак – КА6222АМ. Очень удобно устроились мошенники, ведь семейным кругом обманывать людей гораздо проще!

Обманывать наших земляков также помогают непосредственные Тимлидеры менеджеров – Чхапелия Кристина Георгиевна , 21.07.1996, которая родилась в городе Бахмут, Донецкой области, а сейчас проживает в самом элитном ЖК Киева «Новопечерские Липки» и ездит на Mercedes-Benz Е220, номер0 Ткачев Максим Сергеевич , 25.05.1996, ездящий на BMW 525D, номерной знак – КА4337ЕИ. Это именно те люди, которые больше работают с теми «аналитиками», которые непосредственно занимаются обманом и разрабатывают новые схемы мошенничества.

Казалось бы, деньги руководство получает, правоохранительные органы не создают проблем, но СЕО с руководителем отдела продаж решили, что их наворованное состояние не так высоко, как им хотелось бы, поэтому Анна Юрьевна вместе с Николаем Олеговичем предложили инвестору Алексею Шестопалову новую схему обманывания – и начали проводить сборы для военных! Но ни одна копейка в военные так и не попала за все это время. Собрание проводится часто, в больших суммах, только средства собраны на самое святое, что сейчас есть, остаются в руках мошенников. Кто-то отдает жизнь, кто-то отдает здоровье, кто-то отдает последние копейки, а кто-то покупает новые BMW и думает о новых мошеннических схемах обогащения. Трудно представить, как чувствуют себя обманутые граждане Украины, у которых забирают последнее.

Жертвами аферистов становятся люди из всех уголков мира. Сотни мошенников обогащаются и будут свое состояние на потерях средств граждан, которые отдают последнее или уже потеряли все и пытаются вернуть. Ужасным фактом является то, что свои обманывают и наживаются на своих земляках. Страшно, что люди, живущие с вами, стараются обогатиться на благотворительности и волонтерстве.

Наконец, правоохранительные органы пришли туда, где их совсем не ждали и будем надеяться, что это именно то время и случай, когда полиция, киберполиция и СБУ завершили деятельность тех, кто обманывал людей пренебрегая способами и методами и каждого причастного привлекут к ответственности.