Он успешно отсиживается во Львове и продолжает делать вид, что помогает армии.

Парень из Запорожья скрылся во Львов, а теперь развернул настоящий «бизнес» на поставках в Вооруженные силы Украины. Как удалось выяснить журналистам, предприниматель вместе с отцом ввел коррупционную схему в сфере обеспечения продуктами украинской армии.



Об этом пишет издание "Багнет".

Так связанные с ним юридические лица ООО «Регион-Продукт Плюс», ООО «Регион-Продукт» и ООО «Великолепные блюда» фигурируют по уголовному делу. Как и сам Владислав Володский.

Делом занимается Главное следственное управление Нацполиции. Там установили, что группа лиц сговорилась с должностными лицами из Минобороны. Правоохранители выяснили, что деньги из бюджета присваивались в особо крупных размерах. Прикрывались злоумышленники тем, что якобы поставляют продовольствие в подразделения оборонной сферы. Напротив же Володский с сообщниками откровенно наживались на ВСУ. Володскому инкриминировали «присвоение и растрату имущества» и «отмывание имущества, полученного преступным путем». Но отлаженная схема, связи и деньги позволили сделать так, чтобы скандал не вышел к публичной плоскости.

Поэтому Володский с приспешниками имеет возможность разрабатывать новые сделки. Он также интересуется тендерами и, видимо, уже нашел, куда ввести свой опыт по завышению цен на закупках.