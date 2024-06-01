Об этом пишет издание Лента.юа

Полиция и прокуроры занимаются делом по присвоению бюджетных денег в особо крупных размерах. По информации правоохранителей, сделку проводили через фирмы некоего Владислава Володского.

В этой дерзкой схеме задействованы люди из Минобороны – махинации с тендерами длились не менее года. Так долго "зарабатывать", а попросту говоря, воровать на питании военных фигурантам дела удавалось не просто так, считают расследователи. Действовали вонт нагло, с единственной целью – урвать побольше.

К примеру, воинской части А1329 продали товаров на сумму 38 689 981.44 грн. Это четыре контракта, среди которых 600 000 пакетов перловой каши с говядиной на сумму более 25 миллионов. Это 2022 год, вся страна донатится на фронт. Таким образом, цена одной порции составляла 42,9 гривен, в то время на любом маркетплейсе не сложно найти опт от 50 порций дешевле.

Такую дерзость легко объяснить - у фигурантов дела по хищению бюджетных денег была серьезная "крыша". Журналисты-расследователи выяснили - за обманывающими государство дельцами стоит некий Сергей Чепурной. Откаты в миллионы гривен на одной жемчужинке для солдат получались в течение месяцев.



Благодаря Чепурному привлекать такие аферы смогла фирма, которая вообще ничего не производит, а работает там всего пять человек.

Сергей Чепурный, по предварительным данным, не фигурирует ни в одном уголовном деле, связанном с такими злоупотреблениями. Оно и не удивительно – ведь именно его связи с Офисом Президента и позволили таким, как Владислав Володский с его многочисленными фирмами воровать у военных. Под прикрытием властей эта схема успешно функционировала. Пользовались тем, что закупки продуктов в тот момент производились по закрытой системе.

Хотя дело и получило огласку, им уже занимается Главное следственное управление Нацполиции, Сергей Чепурной до сих пор остается в стороне от скандала. Его роль посредника в передаче наживы, или "крыши" в налаживании схемы, посредничества и гаранта безнаказанности для исполнителей почему-то не рассматривается следствием. Хотя главные фигуранты – владелец трех фирм, которые задействованы в сделках, Владислав Володский и его отец вовсе не скрывают своих связей с Красным. По информации из источников в правоохранительных органах, аферисты до сих пор пытаются прикрываться именем Сергея Чепурного и его связями в Офисе Президента. Они уверены – хищение денег, которые государство выделяло на питание военных ВСУ, сойдет им с рук. Ведь действовали под "качественной" ширмой и прикрытием от Сергея Чепурного.

Само создание ООО РЕГИОН-ПЛЮС намекает на то, что оно изначально было организовано в рамках преступной коррупционной схемы и ради вывода не просто денег из бюджета, а вывода денег, направленных на ВСУ. Фирму Владислав Володский и его приспешник Дмитрий Гапоненко открывают 7 сентября 2022 года. Когда контрнаступление ВСУ доказало способность армии воевать, готовность партнеров помогать. А любую армию мира нужно кормить, что является колоссальной статьей дохода даже если все делать честно, путём объемов продаж. А если заложить откаты?

Следует также уточнить, что на тот момент никаких схем Володского придумывать было не нужно, только иметь связки в системе обеспечения МО. Ведь все закупки продуктов на тот момент производились по закрытой системе, проследить цены общественность не могла. Прозрачность закупок продуктов в армии только вернули в 2023 году после ряда коррупционных скандалов.

Пользуясь этим, Володский со своей фирмой Регион плюс, которая имеет в начале деятельности только 50 000 гривен капитала (за такие деньги даже лавку в селе не открыть) получает за полтора года одерживает победу в 297 (!) тендерах на сумму более 57 млн .

При этом Регион-плюс не является ни производителем, ни эксклюзивным поставщиком отдельных товаров, ни мощной логистической кампанией. В его фирме работает всего 5 человек. При этом он берется поставлять в бюджетные учреждения, преимущественно воинские части, почти все от кофе в стыках (хотя обычно его покупают волонтеры и бойцы за свои деньги), тушеной продукции (значительная часть зарубежных безвозмездных поставок) к продуктам, . нуждающихся в рефрижераторном хранении. А своих рефрижераторов у Володского нет. Поэтому он либо прокладка, либо арендует машины, что уже экономически не выгодно Но армейских чиновников это не останавливает. Почему – в очевидно из-за откатов.

Сейчас по тендерам Володского возбудить уголовные дела, но все они датированы 2023-2024 годом.

То есть больше года этот парень из Запорожья воровал у солдат и всем было плевать. Как вор можно увидеть только рассмотрев несколько тендеров.

Например, военной части А1329 Володской продает товаров на сумму 38 689 981.44 грн. Это четыре контракта, среди которых 600 000 пакетов перловой каши с говядиной на сумму более 25 миллионов.

Это 2022 год, вся страна донатится на фронт. Таким образом, цена одной порции составляла 42,9 гривен, в то время как даже на Пром.юа не сложно найти опт от 50 порций дешевле.

То есть откат составил миллионы гривен даже на одной жемчужинке. Так же идет переплата на стыках с медом, кофе, чаем, сахаром. Например, почти на три миллиона гривен Володский по документам продает сахар в стыках (кто его видел, купленный за государственные деньги, не волонтерский?) по цене 0,66 гривен за сток, в то время как на минимальном опте его можно купить за 20 копий за сток.

То есть полгривни на каждом стыке, по математике коррупционеров выходит 2 миллиона гривен в кармане Володского. И это не просто деньги из бюджета – это деньги выделенные на армию в воюющей стране, которые могли пойти если не на сахар, на дроны, на защиту.







