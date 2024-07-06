Если вам кажется, что война – исключительно борьба в виде боевых действий между вооруженными силами стран на поле боя, то вам так только кажется. В современном мире война может стать борьбой за разные сферы влияния во власти и бизнесе, общественном секторе и даже в отдельно взятом доме. Один из столичных комплексов «Александровский» на проспекте Лобановского, 4 уже вошел в историю Соломенского района и всего Киева, благодаря многолетней войне между нечестным застройщиком комплекса и его бывшими партнерами по бизнесу, которые были заказчиками строительства, а затем остались. жить в этом комплексе и пытались заработать из чужой собственности. Как оказалось, в эту «Санта Барбару» уже вовлечены почти все владельцы имущественных прав по этому ЖК, а это почти 1000 квартир и офисов.



Об этом пишет сайт Акценты.





ЖК «Александровский». Хороший проект с подземными бассейнами, спортзалами, шикарной территорией и видами. Землю под его застройку выделяло Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в 2004 году. Между ЗАО "Украинская строительная компания" (Олег Мороз) и МЧС (в лице Григория Ревы – министра МЧС в 2002-2005 годах) был заключен договор о постройке четырех зеленых гигантов на Севастопольской площади. На месте старых воинских частей МЧС должен появиться комплекс, где должны были жить и военные, и простые владельцы приобретенных квартир. Однако объединенный комплекс бизнес-класса, где лифты должны были спускать жителей в спорт-центр с бассейном и другими развлечениями, ограничился пафосной парадной с китайской мебелью, а спокойная жизнь в домах превратилась в постоянные раздоры и разборки между собой, напоминающие битву на поле боя. Главную роль в непростой и беспокойной жизни людей здесь играет Константин Гринчук – бывший бизнес-партнер застройщика комплекса Олега Мороза и не только. Краткая справка: Константин ГРИНЧУК – родился 19 ноября 1958 в г. Волжске, Волгоградской области, россия. Солдат советской армии, руководитель карательного отряда в Нагорном Карабахе, советник министра МЧС Григория Ревы в 2002-2005 годах, экс-помощник депутата Галуненко от «Партии регионов» в 5-м созыве. Гринчук работает в "Киевской областной энергоснабжающей компании", которая напрямую связана через своих бенефициаров с российской энергетической компанией "VS Energy".



В ноябре 2022 года сотрудники ДБР совместно с сотрудниками СБУ и прокурорами Офиса Генерального прокурора провели обыски в VS Energy, в связи с совершением на территории Украины преступлений ее конечными владельцами – гражданами России. Обыски также были и у Гринчука. Следственные действия происходили по статьям УК: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 190 (Мошенничество); ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ст. 258-5 (Финансирование терроризма) и т.д.

Гринчук – владелец российской фирмы ООО «ТД «УКРХИМ ЛТД», которое в собственность передал ему сам Рева , которая до сих пор работает в Украине и выигрывает все тендеры по пожарной безопасности в школах, детских садах, среди пожарных отрядов, «Укрзализныци», строительных площадок и учреждениях, сотрудничающих с МЧС.



Имеет сына, который отрекся отца и не хочет ничего слышать о нем уже больше 10 лет.



Гринчук до сих пор является владельцем российского паспорта. У него десятки судов с министерством за пенсию. Гринчук – владелец 5 квартир и паркингов в элитных комплексах, которые строились на землях МЧС.



Гринчук систематически на своих страницах в Facebook не стесняется поливать грязью Президента, военное руководство нашей страны, членов Правительства, указывая на то, что идеальной Украина была только в составе советского союза и во времена Януковича, намекая на то, что коррумпированные динозавры из тогдашней системы государственного управление является образцом того, как нужно работать. Если прочесть все сообщения Гринчука, то кажется, что он выступает в качестве местечкового рупора, который из своих соцсетей занимается не чем иным, как политическими спекуляциями в пользу России.



Но вернемся в комплекс «Александровский». Строительство комплекса было трудным и проблематичным. В 2008 году начался экономический кризис и строительство упало в рецессию, под вопросом стало вообще завершение строительства четвертой очереди, и в конце концов застройщик не смог выполнить все свои обязательства. Как следствие, ни бассейнов, ни электроподстанции для третьей и четвертой очереди, ни качественного ремонта, ни развитой инфраструктуры комплекса, даже плитки на пожарной лестнице здесь нет, пишет сайт Корреспондент.



Привилегированный советник тогдашнего министра МЧС – Константин Гринчук как настоящий пожарный получает в комплексе две квартиры. В доме второй очереди – для своей бывшей жены, и в доме третьей очереди – для себя, а также для паркоместа. Эта недвижимость ему была продана со скидкой в ​​80%.



После постройки комплекса экс-министр Рева записал на своего сына – украинского футболиста Виталия Григорьевича Реву трехэтажные пентхаусы и несколько офисов.



При строительстве всех четырех очередей комплекса дружба Гринчука, Ревы и застройщика была плодотворной и, как им казалось, взаимовыгодной. Гринчуку и Реви дали возможность при строительстве завезти свои компании, устанавливавшие систему пожаротушения. Деньги за работы выплачены, но система оказалась нерабочей и много лет перерабатывали, а когда Гринчук создал ОСМД, гидранты перевешивали за взятку на другие объекты перед проверками ГСЧС, от которых Гринчук "отмазывал" у своих же коллег и зарабатывал на этом.



После ввода в эксплуатацию комплекса началось самое интересное. Квадратные метры лакомого куска недвижимости в высотках замерцали в глазах экс-министра и его экс-советника и не давали им спокойно спать, ведь, по их мнению, они заработали на строительстве этого комплекса не так много, как хотелось. Поэтому дружба окончилась подсчетом прибыли и последующей борьбой за наживой.



После разрыва отношений с Морозом, Рева и Гринчук планируют рейдерский захват офисов, лучшую инвестицию в этом комплексе – оставшиеся в первом доме нежилые помещения. Из-за черных нотариусов они переоформляют на российских бандитов более 5000 м2 площадей офисов. Правоохранительные органы, суды и разглашение в СМИ способствовали тому, чтобы этот процесс максимально затормозился. С тех пор до сих пор продолжаются судебные процессы, висят уголовные производства.



Но именно тогда, после неудачной попытки наживы, Гринчук и решает взять дом, где он проживает, на баланс своего подконтрольного ОСМД, которое он создал на бумаге еще в 2013 году. Не получилось так, – будет по-другому, – решил тогда Гринчук. Но не просто ОСМД, а свою карманную структуру с нетипичным уставом, где голосование проходит не квадратными метрами, а голосами собственников, чтобы все оставшиеся у застройщика площади перевести на баланс ОСМД и распоряжаться ими. В 2013 году третье здание было не заселено, и всего при участии 30 владельцев квартир и с поддельными подписями создается ОСМД. Фактически тогда сформировалась организованная преступная группировка, которая и поставила развитие дома на долгую паузу.



Гринчук не привык работать, а советство и ношение взяток уже закончились, так что ОСМД стало тогда единственным шансом не просто стать руководителем хоть чего-то, но и что-то зарабатывать.



Прежде всего, что делает Гринчук, так это ставит ручное правление ОСМД и они все вместе голосуют за установление нерыночно высокого тарифа на пустые, без подведенных коммуникаций, принадлежащие застройщику подвальные помещения. Такую же схему Гринчук провернул и с домом четвертой очереди, где создал по кальке такое же ОСМД с надеждой на аналогичные заработки.



Гринчук рейдерским путем захватывает паркоместа застройщика на минус втором уровне ЖК, демонтирует замки и устанавливает там свои ворота, камеры и закрывает доступ. Более двух лет Гринчук сдает в аренду чужие 35 паркомест по 3000 грн. в месяц, при чем часть паркомест он отдает для своих вышколенных членов правления ОСМД. В бюджетах ОСМД эти деньги обычно не появляются, а оседают в кармане Гринчука. Более того, аудит ОСМД при правлении Гринчука показывает, что средства, которые должны были идти на развитие дома, перечислялись на банковские карточки членов правления.



Более того, Гринчук уже во время войны самовольно захватывает там же чужие помещения, делает в них свой собственный офис на 30 м2, вешает надпись на дверях «УКРЫТИЕ» и прикрываясь ситуацией в стране, использует эти помещения в своих целях. Для сведения гражданское укрытие в ЖК совсем в другом месте – на минус третьем уровне, где в начале войны укрывались более 300 человек от войны. Кстати, Гринчук в первый же день войны скрылся из Киева.



ОСМД параллельно становится и инструментом давления на владельцев квадратных метров, которые, по плану Гринчука, можно либо отжать, либо попытаться из-за определенного давления договориться за немалые “отступные” об остановках террора в виде проверок ГСЧС, ГАСИ и других контролирующих органов.



Старый товарищ Гринчука по его службе – директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук (который на сегодняшний день ходит с подозрением и обвинением) лично носит письма во все соответствующие структуры, чтобы помочь старому товарищу, и на хлеб с маслом заработать.

Особенно этот террор затронул владельцев пентхаусов – ну очень лакомый кусок столичной недвижимости, который во времена обновления рынка начал быстро продаваться, а фактически вытекать из рук Гринчука. Когда владельцы начали защищаться – Гринчук объявил им войну и в доме был открыт второй фронт. Первым – оставался фронт с застройщиком, которому Гринчук уже много лет не может простить утраченные доходы, потерянные амбиции и квадратные метры.



До своей войны не на поле боя, а в доме, где он сам и проживает, Гринчук уже успел подключить и народных депутатов от «Слуги народа» Жмеренецкого, Грищука и Фролова, и Министра Малюски, и заместителя Председателя КГГА Пантелеева, и всех районных руководителей управлений полиции, руководителя Главка Нацпола, а также профессуру из института Стражеско – Митченко, которая как врач штампует для Гринчука липовые медицинские справки в его целях.



Например, справку о полученных травмах головы одного из друзей Гринчука, с помощью которой потом сфабриковали уголовное дело о якобы его избиении.



Все в той или иной степени использованы в его войне. По иронии судьбы, эти люди, госслужащие и власти не читают желтых страниц Гринчука в Фейсбуке, где он их как бездарных, по его мнению, чиновников позорит на всю Украину . Или. Собственно вся страница Гринчука – это сплошная брань против Украины и украинцев.



Недавно по просьбе Гринчука в комплексе «Александровский» появился еще один «помощник» – советник заместителя КГГА Петра Пантелеева, уроженец российского города Рубцовск Алтайского края России Алексей Тихонов.



Алексей Тихонов неоднократно был замечен в попытках вмешательства в хозяйственную деятельность юридических лиц, оказывающих услуги в сфере ЖКХ в Киеве.



Тихонов сразу предложил свою компанию по обслуживанию дома с тарифом в 15 грн вместо 7. Электростанцию, которую не достроил застройщик, Тихонов не то, чтобы рекомендовал, а открыто в ультимативном порядке приказал владельцам построить за свой счет. Из-за несогласия с таким предложением Тихонова дома по указаниям сверху начали теоретизировать отключениями света в сговоре с ЯСНО и ДТЭК, просто чтобы угостить ситуацию и настроенность жителей против застройщика и всех, кто хочет прекратить войну. Затем Тихонов был замечен еще несколько раз в доме, в том числе во время очередной рейдерской атаки Гринчука уже на органы управления в доме, когда ОСМД вышла из-под контроля Гринчука.



В тандеме с Тихоновым координировал ручные отключения домов другой друг Гринчука – Поволоцкий – владелец в этом же доме, его сосед. Работая в структуре «VS ENERGY» от Киевоблэнерго и имея в правлении бывшего юриста, а сейчас руководителя офиса по восстановлению и развитию энергетической инфраструктуры ДТЭК Алексея Поволоцкого, Гринчук несколько раз в режиме звонка по телефону договаривался об отключении от электричества зеленых высоток, вернуть ему власть в ОСМД и создавая условия армагедона для домов, при этом давая обещание, что только с его правлением ОСМД свет выключать не будут.



Для своей борьбы на стороне зла Гринчук также заручился поддержкой и другого владельца – соседа Скокина, семья которого переехала из Донецка. Отец Скокин Леонид и сын Скокин Александр – очередные шестерки, ставшие помощниками и поводырями Гринчука в мир нужных и заказных судейских решений. Скокин Александр – помощник бывшего председателя Хозяйственного суда города Киева, а сейчас судьи Валерия Князькова, а отец – его давний товарищ. Знает ли судья Князьков о темных делах своих «прихожан»?

Липовые экспертизы по прифронтовому Славянску, проплаченные судейские решения против владельцев ЖК, решения, принятые со скоростью света, – семья Скокиных разбирается в этом и показывает прекрасные результаты в этой части. А судов в ЖК больше 20: между застройщиками, бывшими и нынешними членами правления, и просто между соседями, которых он настроил и столкнул между собой. Неужели многоуважаемый судья Князьков выступает посредником в этих сделках или его именем просто прикрываются, когда занимаются "решелевым"? Планируем этот вопрос задать ему лично.



Больше всего в этой истории страдают простые жители комплекса, которые сегодня, уже в 2024 году, даже и не понимают, почему вместо объединения по делу за развитие дома они утром до ночи слышат призывы к борьбе с ветряными мельницами более 10 лет.



Личная война одного человека, в которую вовлечены все, кто самостоятельно не разобрался в ситуации или те, кого заставили войти в отряд Гринчука из-за шантажа и манипуляций, приводит сейчас к ненависти украинцев друг к другу. Человек с российским паспортом когда-то уехал из россии, но россия не уехала из него самого.



В день, когда шахед попал в дом , он один единственный радовался на всю Украину горю семей, в квартиры которых было это попадание, пытался их оболгать, выставить нелепыми украинцами. Более того, он вместе со своими бывшими членами правления ОСМД умышленно ходил в Киевскую городскую государственную администрацию и просил их не ремонтировать дом, потому что там живут люди, не входящие в его группу влияния и не поддерживающие его войну.



10 лет войны в стране и 10 лет войны в комплексе «Александровский», автором которой является Гринчук, войны, которой он живет и дышит.



Царек-стратег из Волжского города на все эти годы с момента застройки ЖК так и не решился войти в судебные тяжбы с застройщиком, то есть напрямую в правовом поле выяснить с ним отношения. Однако, как настоящий "запореник" он приложил максимум усилий для подстрекательства владельцев дома на его войну, а на тех, кто выступал против этой войны - натравливал вместе с шефом Ревой различные правоохранительные органы, которые как собачки по команде или за другие плюшки выписывали повестки на допросы, а в доме уже десятки необоснованных уголовных производств против владельцев офисов и квартир, которые не разделяют его взглядов и методов. Сколько средств потрачено на десятки заказных уголовных производств и судов остается догадываться. Грязные статьи, клевета, маниакальный подгляд за чужой жизнью, подсчет чужих денег, автомобилей, копание в чужом белье – стандартное поведение классического россиянина, который делает все, чтобы у соседа было хуже…



Информация в статье есть в открытом доступе и в реестрах, а если вы не хотите попасть в такой дом, перед покупкой узнайте, какой шлейф у застройщика, качественно ли он строит и какие живут соседи в доме, может среди них вам тоже попадется условный «гринчук».