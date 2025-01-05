Украинская дизайнер, основательница бренда «AMG» Алена Бетяр была замечена в Дубае на концерте российского исполнителя Басты, открыто поддерживающего войну России против Украины.

Видео с концерта опубликовал телеграмм-канал Harley Quinn.





По словам автора канала, кроме концерта Басты, Бетяр праздновала Новый год в компании других артистов-путинистов - Тимати и Егора Крида.

“Великий патриот Украины Алена решила встретить Новый год в Дубае вместе с придворными голосами путинского двора – Тимати и Егором Кридом. Правда, поначалу она старалась не светиться. Но на концерте Басты, открыто поддерживающего войну против Украины, бдительность Алены успешно утонула в бутылке шампанского», — отмечает Harley Quinn.

Напомним, Тимати, Егор Крид и Баста не скрывают своей лояльности к путинскому режиму и активно поддерживают войну против Украины.

В частности, исполнители неоднократно выражали свои пророссийские взгляды и даже участвовали в пропагандистских мероприятиях, направленных на поддержку агрессии России. А Тимати даже заявлял о своей готовности лично воевать против Украины.