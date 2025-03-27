Об этом пишет сайт КП.



Несмотря на активные обращения к международному сообществу и украинскому государству с просьбой о финансовой поддержке для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры, одесское отделение энергетического гиганта ДТЭК приняло решение о выплате дивидендов акционерам на сумму почти 1 миллиард гривен.



Согласно проекту решения общего собрания акционеров, опубликованному на официальном сайте компании планируется:

• Утвердить чистую прибыль за 2024 год в размере 1 278 356 000 грн;

• Направить 961,4 млн грн на выплату дивидендов.



Это решение вызывает недоумение и возмущение в обществе, особенно в Одесской области, где жители часто остаются без света из-за ударов по энергосистеме. Ведь параллельно с выплатой дивидендов компания ДТЭК публично обращается к правительству и международным партнерам с просьбой о финансовой помощи на восстановление ТЭС, подстанций и ЛЭП.



«Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики — это наша общая битва», — заявил недавно амбассадор кампании ДТЭК Александр Усик во время тренировки на разрушенной ТЭС.



На фоне таких обращений логично ожидать, что компания направит часть прибыли на восстановление критической инфраструктуры, а не на выплату акционерам, особенно в условиях войны и дефицита ресурсов в энергосистеме страны.