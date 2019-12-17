Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые смогут исполнить в Новом году самые заветные и даже потайные желания
По его словам, повезет не всем, а только троим представителям зодиакального круга.
Близнецы
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По словам специалиста, для исполнения всех заветных желаний им не доставит особого труда. Единственное, что поможет Близнецам - это смелость и уверенность в себе. Кроме всего хорошего, этому знаку Зодиака придется задуматься и о нехороших мыслях, так как они тоже буду материализоваться, поэтому их нужно избежать.
Стрелец
А вот кому несказанно повезет, так это Стрельцам. Астролог предсказывает им настоящую лавину удачи. За что бы вы не взялись - вас ожидает небывалый успех.То, о чем Стрельцы не осмеливались даже мечтать обязательно сбудется в Новом году.
Козерог
Для представителей этого знака очень высока вероятность финансового благополучия. Специалист утверждает, что в год Белой Крысы откроет им новые финансовые потоки, а рожденные под этим знаком , смогут получить солидное вознаграждение за все свои труды.
Напомним, известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца.
Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.
Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.
Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.