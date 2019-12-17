Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые смогут исполнить в Новом году самые заветные и даже потайные желания

По его словам, повезет не всем, а только троим представителям зодиакального круга.

Близнецы

По словам специалиста, для исполнения всех заветных желаний им не доставит особого труда. Единственное, что поможет Близнецам - это смелость и уверенность в себе. Кроме всего хорошего, этому знаку Зодиака придется задуматься и о нехороших мыслях, так как они тоже буду материализоваться, поэтому их нужно избежать.



Стрелец

А вот кому несказанно повезет, так это Стрельцам. Астролог предсказывает им настоящую лавину удачи. За что бы вы не взялись - вас ожидает небывалый успех.То, о чем Стрельцы не осмеливались даже мечтать обязательно сбудется в Новом году.

Козерог

Для представителей этого знака очень высока вероятность финансового благополучия. Специалист утверждает, что в год Белой Крысы откроет им новые финансовые потоки, а рожденные под этим знаком , смогут получить солидное вознаграждение за все свои труды.

Напомним, известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца.

Предупреждены были три знака Зодиака - Девы, Близнецы и Стрельцы.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.