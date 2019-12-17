Такого не расскажет ни один оператор

Прослушка телефонов - это далеко не миф и не выдумка

Такая аппаратура существует и дает о владельцах смартфонов все необходимые данные.

Эксперты подобрали список из восьми секретных комбинаций, которые вам не предоставит ни один оператор.

Итак, первый код *#06#. При введении данного кода, вы сможете узнать свой уникальный номер IMEI.

Второй код *#21# позволит узнать, включена ли переадресация звонков. Таким образом вы узнаете получает ли кто-либо ваши звонки, сообщение и прочее.

Третья комбинация *#62# покажет вам номер, на который производится переадресация вызовов, если смартфон отключен или находится вне сети.

Четвертый код ##002# сможет отключить переадресацию звонков, если таковая имеется.

Пятый код *#30# предоставит информацию об определении номера входящего абонента.

Шестая комбинация *#33# покажет информацию о блокировке исходящих поддерживаемых сервисов.

При наборе *#43# вы сможете увидеть информацию об ожиданиях вызова.

Восьмой код работает только в Украине. Набрав *777#, вы увидете ваш текущий баланс и информационное операторское меню в зависимости от сотового оператора, которым вы пользуетесь.

Ранее мы сообщали, что сливов в интернет прослушек и переписок команды президента и депутатов «Слуги народа» становится все больше, и они не перестают шокировать. Не успеет утихнуть один скандал, как ему на смену приходит другой, еще более громкий.

По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, такая ситуация говорит об отсутствии банальной бдительности.

Скандал в ГБР и прослушивание Трубы он назвал особым случаем:

«Конечно, вести такие разговоры у себя на рабочем месте после всех историй с рюкзаками Авакова и прослушкой Холодницкого мог только дремучий болван. Кажется, уже даже уборщицы уяснили, что все кабинеты силовиков утыканы жучками. Но не директор ДБР».

Напомним, Юзик со слугами народа вляпался в дикий скандал.

Как сообщала Politeka, вскрылись грязные тайны в «Слуге народа», нардепы больше не молчат.

Также Politeka писала, что слуги народа вышвырнули беременную Скороход после скандала: "начались чистки".