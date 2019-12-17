Астролог определил, кто из представителей зодиакального круга станет счастливчиков в первой половине 2020 года

Так, именитый астролог Павел Глоба спрогнозировал, кого из знаков Зодиака ждет ошеломительный успех в год Белой Крысы, который еще называют годом Металлической Крысы.

Из двенадцати представителей Зодиака, астролог выделил лишь три знака, которым повезет уже в январе.

Козерог

В уходящем году было много плохих моментов у представителей этого знака Зодиака. Но по прогнозу астролога все должно поменяться в 2020 году.

Козероги наконецто смогут почувствовать облегчение, после трудного времени, которым для них стал 2019 год. У них даже может появиться дополнительный источник финансов, который "забьет ключом". К тому же, им явно повезет в любовной сфере жизни. На место ссор и конфликтов должна прийти романтика.

Рыбы

В уходящем году представители этого знака Зодиака сами стали виновниками всевозможных проблем в личной жизни. Рыбы могли случайно обидеть или расстроить близких им людей. Из-за этого жизнь этого знака Зодиака, пошла под откос.

Астролог считает, что в 2020 году они поймут насколько важно поддерживать прекрасные отношения с близкими людьми. Поэтому они смогут ощутить прилив сил и энергии жизни, которые смогут помочь им свернуть горы и разрушить любые препятствия.

Кроме того их ожидает невероятное везение в финансовой сфере, стоит лишь взять себя в руки и деньги посыпятся в руки. Также удача не обойдет их стороной в професиональной сфере. Все надежды на повышение и лучшую зарплату могут воплотиться в жизнь.

Стрельцы

Представители этого знака Зодиака в 2020 году переосмыслят свою жизнь, начнут понимать, что необходимо понести ответственность за каждый свой поступок.

С этим, по словам астролога, у этого знака Зодиака большие проблемы, ведь Стрельцы сначала делают, а только потом начинают понимать, что наделали. Хотя невольно, но все же они могут обидеть окружающих их людей.

Но в 2020 году ситуация может для них кардинально измениться в лучшую сторону. Астролог уверен, что по счетами все заплачено, и представители этого знака усвоят многие уроки.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.