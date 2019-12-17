Существует множество пророчеств о конце света, одно из них недавно всплыло в сети

Альберт Пайк был «догматическим» главой всемирного масонства. И до сегодняшнего дня он по праву считается главным теоретиком современного масонства.

Он известен тем, что 15 августа 1871 года представил руководителю масонов-иллюминатов план покорения мира. При этом главным оружием для этого он называл Всемирные войны. Он детально объяснил, как и где необходимо начать военные действия, кого с кем посорить и на кого надавить. По его мнению три войны должны были стать путем к установлению «нового мирового порядка».

Удивительным является то, что его предсказания в частности повторились во время Первой и Второй мировых войн. Поэтому многие эксперты принимают его слова о Третьей мировой со всей серьезностью.

Согласно предсказанию масона, новый глобальный конфликт должен будет вспыхнуть на Ближнем Востоке. Главными участниками противостояния будут христиане и приверженцы ислама. В результате боевых действий установится новый мировой порядок. Какой именно масон не уточнял.

Также ранее сообщалось, что в последнее время все чаще начинают вспоминать пророчества о конце света, одно из них предсказывает то, что Апокалипсис уже совсем близко.

Конспиролог уверен, что на Земле будут происходить глобальные катаклизмы: море может выйти из берегов, климат сразу поменяется, огромные разломы в земле могут поглотить под собой целые страны.

Что же касается даты Апокалипсиса, то Монтень считает, что необратимые изменения будут происходить 21 декабря, а 28 наступит конец света.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.