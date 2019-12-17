На пляж выбросило необычного морского "монстра"

На пляж города Байрон-Бей, что в Австралии, на выходных вымыло медузу фантастической раскраски, ее заметили местные жители, которые и опубликовали снимки в сообществе Byron Bay Community Board, об этом сообщает Politeka.net.

На вопрос, что это за вид, не смог точно ответить даже эксперт Джулиан Урибе-Паломино. Он допустил, что медуза может принадлежать к семейству корономедуз Cephea, которые обитают в открытом океане далеко от побережья. Потому на глаза они попадаются крайне редко. Однако в Австралии за последние 5 лет уже было несколько подобных случаев.

Размер медузы довольно внушительный, он достигал более полуметра.

Ранее мы писали, в Одессе на пляже «Лузановка» окраска моря напугала отдыхающих.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вода в море внезапно почернела и жутко воняет.

Отмечается, что на побережье гниют водоросли.

Скандальные кадры опубликовали на YouTube-канале «Видео новости Одессы».

Кроме того, на видео видно, что людей на пляже очень мало. Очевидно, что зловоние и черный цвет распугали всех отдыхающих.

Это не первый случай масштабного загрязнения этим летом. Ранее мы писали, у берегов Одесской области Черное море заполонила вредная живность, которая угрожает людям серьезными проблемами.

Морская вода в регионе окрасилась в зеленый цвет, местные жители публикуют в социальных сетях жуткие фото и видео необычного природного явления. Биолог и руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский объяснил причины позеленения.

По словам эксперта море начало цвести из-за размножения в воде микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества. Это происходит крайне редко. На процесс влияют два фактора: уровень солености и загрязнения. Ученый предупредил об экологической катастрофе большого масштаба.

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