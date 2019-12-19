Конец декабря может принести определенным знакам Зодиака неприятный сюрприз

Именитый астролог Павел Глоба сделал прогноз на конец 2019 года. В нем он указал на трех представителей зодиакального круга, которым необходимо быть очень осторожными с финансами, ведь в итоге новый год может начаться для определенных знаков Зодиака с пустым кошельком.

Овен

Представителям этого знака Зодиака в конце уходящего года необходимо избежать любых рисков, которые связаны с финансовыми делами. Павел Глоба считает, что если представители этого знака Зодиака вдруг захотят влезть в какую-то авантюру, то им необходимо все переосмыслить и ни в коем случае этого не делать.

Кроме того, им ни в коем случае не стоит браться за такие дела, которые сложно просчитать: риски и авантюры. Не стоит также верить всему, что говорят и идти на поводу у незнакомых людей, ведь это может стоить им больших денег.

Весы

Сложный период в любом случае настанет для представителей этого знака Зодиака. Глоба порекомендовал Весам быть осторожными с деньгами, ведь у них есть великий шанс понести убытки и что-то сделать не так. Лучше всего избегать и не браться за дела в которых фигурируют крупные суммы денег.

В конце декабря представителям этого знака Зодиака лучше избегать решений финансовых проблем, ведь остается шанс потерять все.

Рыбы

Конец месяца может пройти у представителей этого знака в отчаянье. Рыбам нельзя доверять непроверенным людям в каких-либо денежных вопросах и обязательно нужно верить лишь надежным людям.

Кроме того, представителям этого знака Зодиака ни в коем случае нельзя решать важные дела самостоятельно, особенно если они связаны с финансами.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.