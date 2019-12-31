Ванга сделала множество ошеломляющих пророчеств, которые касаются будущего мира

К началу нового года осталось совсем ничего, поэтому многие ищут ответ на вопрос: "А, что же ждет человечество в 2020 году?". Поэтому в сети появляются новые пророчества о грядущем году. Как оказалось в будущее пыталась заглянуть и легендарная пророчица Ванга.

По крайней мере, об этом российским журналистам рассказали невестка Вангелины Здравка Янева, а также переводчик, который постоянно находился с болгарской прорицательницей, Стоян Петров.

По прогнозу Ванги катастрофическое цунами обрушится в 2020 году на территорию Аляски, Японии, Китая и Пакистана. Природный катаклизм приведет к большим жертвам и огромным разрушениям. Кроме того, Азию ждет землетрясение, которое уничтожит ее большую часть.

Ванга делала пророчество и для стран Европы. Она предсказывала серьезные экономические проблемы Великобритании. Ко всему прочему, Западную Европу сотрясут конфликты, связанные с этнической и религиозной проблемой.

Также Ванга коснулась и Америке, предсказав, что лидера страны поразит странная болезнь, которая коснется его слуха.

Стоит отметить, что даты Ванга старалась не называть, она говорила весьма иносказательно и символично. Поэтому все предсказания Ванги - это лишь вольная трактовка тех, кто пытается расшифровать ее пророчества. Кроме того, в пророчествах часто существуют некие домыслы.