Ванга сделала множество ошеломляющих пророчеств, которые касаются будущего мира
К началу нового года осталось совсем ничего, поэтому многие ищут ответ на вопрос: "А, что же ждет человечество в 2020 году?". Поэтому в сети появляются новые пророчества о грядущем году. Как оказалось в будущее пыталась заглянуть и легендарная пророчица Ванга.
По крайней мере, об этом российским журналистам рассказали невестка Вангелины Здравка Янева, а также переводчик, который постоянно находился с болгарской прорицательницей, Стоян Петров.
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По прогнозу Ванги катастрофическое цунами обрушится в 2020 году на территорию Аляски, Японии, Китая и Пакистана. Природный катаклизм приведет к большим жертвам и огромным разрушениям. Кроме того, Азию ждет землетрясение, которое уничтожит ее большую часть.
Ванга делала пророчество и для стран Европы. Она предсказывала серьезные экономические проблемы Великобритании. Ко всему прочему, Западную Европу сотрясут конфликты, связанные с этнической и религиозной проблемой.
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