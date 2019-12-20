Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в год Белой Стальной Крысы необходимо с осторожностью отнестись к финансам



Об этом пишет "РБК Украина".



Близнецы

Сразу после боя курантов вас ждут финансовые неурядицы. Все денежные вопросы стоит отложить до марта.

О серьезных покупках можно начать думать только во втором месяце весны, а уже в начале лета стоит обеспечить себе отдых, так как негативная энергетика и усталость могут привести к переутомлению и лишить финансовой удачи.

Весы

Главной угрозой для этого знака Зодиака станут жадные люди могут привести к финансовому упадку, поэтому стоить тщательней выбирать свое окружение. Кроме того, уже по окончанию зимы Весы могут столкнутся с обманом со стороны коллег или партнеров. Особенное внимание нужно приделить дорогостоящим покупкам - они могут оказаться провальными.

Стрелец

Во избежание проблем с деньгами Стрельцам стоит правильно расставить приоритеты в 2020 году и не только тратить деньги с умом, но и правильно зарабатывать. Если придерживаться советов, то год Железной Крысы порадует отсутствием проблем на финансовом фронте.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.





