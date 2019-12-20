Девушка поделилась историей, как она рискнула пойти наперекор родителям, чтобы воплотить свою мечту в жизнь

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале "Окна жизни" появился новый выпуск с поучительной историей от старшеклассницы, которая вопреки желанию родителей, выбрала для себя опасную профессию. Девушка поступила на пожарного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Меня зовут Соня. Мне 17 лет и сейчас в моей жизни должен произойти самый важный выбор: кем я буду, и на кого мне поступать. Мнение родителей, конечно, никогда не совпадало с моим. Были частые ссоры из-за этого, и этот раз - не исключение. По мнению моих родителей я должна была стать либо экономистом, либо пойти в туризм, либо врачом. В общем все, что мне не нравилось. Они даже предлагали мне поступать в театральный на актрису. Нет, ну, не мое это все! Как они не понимают? А кем же мне хочется быть? Спросите вы. Я хочу заниматься спасением других жизней. И, нет, не врачом, как вы могли подумать, а пожарным. Да, вы не ошиблись, меня зовут Соня и я хочу поступать в Университет гражданской безопасности, и этот выбор я сделала не спонтанно, а за долгое время, которое я провела, изучая это дело. Как же это классно - понимать, что ты делаешь что-то полезное для этого мира... С другой стороны, это безумно опасно. Но что в этой жизни легко?"

Родители были категорически проти выбора дочери. Как-то раз девушка обманула маму с папой, сказав, что идет в кино с подружками, а сама отправилась подавать документы на пожарного.

"Я знаю, что поступила неправильно, скрыв от родителей, но другого пути не было... Оказалось, что желающих стать пожарными девчонок не сильно-то и мало. Этот факт меня очень обрадовал... Я вернулась домой и все рассказала родителям. Они, естественно, не обрадовались... Отец начал кричать, мама вообще чуть ли не плакала. Когда отец накричался, я рассказала, что там полно девчонок. Это во-первых. А во-вторых, если я иду в эту сферу, то необязательно буду лазить по балконам, находясь в пламени огня. Я объяснила родителям, что подала документы на факультет "пожарной экспертизы" и после выпуска буду работать, не туша пожар, а выяснять причины возгорания".

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