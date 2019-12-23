Повезет далеко не всем

Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых настигнет небывалая удача в Новом году

Напомним, известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца.

Девам гороскоп советует быть осторожными, особенно на дорогах. В этот период Девы будут особенно невнимательны, отвлекаясь на всякого рода мысли.

Близнецам стоит остерегаться несчастных случаев и травм, особенно во время вождения транспортных средств, занятий спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов.

Кроме того, Близнецы могут получить новости, которые ошеломят и «загонят в тупик». Данному Зодиаку рекомендуется заранее приготовиться к неприятным известиям от близких.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.