Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых настигнет небывалая удача в Новом году
По ее словам, везение будет связано с финансами, а среди счастливчиков оказались Львы, Девы и Рыбы.Овен
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Лев
После новогодних праздников вам предстоит с полной серьезностью взяться за работу, так как это принесет достойные дивиденды. По словам астролога, кроме приятных бонусов Львы также получат и небывалое удовольствие от проделанной работы.
Козерог
Для достижения желаемого этому знаку зодиака ни в коем случае нельзя отказываться от своих идей. Воплощение их в жизнь существительно повлияет на ваше финансовое будущее. Залогом успеха станет ваша вера в успех.
Напомним, известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца.
Девам гороскоп советует быть осторожными, особенно на дорогах. В этот период Девы будут особенно невнимательны, отвлекаясь на всякого рода мысли.
Близнецам стоит остерегаться несчастных случаев и травм, особенно во время вождения транспортных средств, занятий спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов.
Кроме того, Близнецы могут получить новости, которые ошеломят и «загонят в тупик». Данному Зодиаку рекомендуется заранее приготовиться к неприятным известиям от близких.
Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.
Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.
Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.