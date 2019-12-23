Очередное пророчество легендарного старца о будущем человечества всплыло в сети

Старец Паисий Святогорец, или, как его звали в миру Арсениос Эзнепидис, канонизированный Вселенской Православной Церковью в 2015 году, был особо почетаем греческой церковью.

Монахом Аресний стал не сразу, он сначала учился на плотника, позже служил в греческой армии радистом, даже учавствовал в боевых действиях во время гражданской войны в Греции, которая произошла в 1945-1949 годах.

Будущий старец начал свой монашеский путь, подвизавшись послушником в монастыре Култумуш на Афоне после окончания войны. Он много путешествовал из-за нужд церкви и даже жил на горе, чтобы наладить миссионерскую деятельность.

После себя он оставил множество книг с советами для православных. Ходят легенды, что он исцелял людей своими молитвами.

Ко всему прочему, он оставил после себя пророчества, которые касались будущего мира, так он предсказывал миру Третью мировую войну. По его прогнозу конфликт между Россией и Турцией приведет к глобальному конфликту, который поразит мир.

Мировое сообщество выступит на стороне Анкары, после чего противостояние войдет в горячую фазу, к чему приведет конфликт, но когда он вспыхнет афонский старец не предвещал.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.