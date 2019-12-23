Казалось бы, уже все видели и все знаем, когда очередной необычный человек заставляет о себе говорить всю планету

Как передает Politeka.net, появился очередной выпуск на YouTube-канале Big Bang News, предлагающий взглянуть на последние самые удивительные события в мире (чтобы посмотреть ролик, докролльте до конца).

Так, в этом году 60-летнему Питеру Скоту-Моргану диагностировали болезнь двигательного нейрона, которая вызывает гибель нервных клеток, отвечающих за движение. Уже сегодня ученый не может ни ходить, ни разговаривать. Он ни капли не расстроился этому, наоборот, воспринял как шанс кардинально измениться. Он понимал, что становится киборгом. Трансформация началась с лица: глаза позволяют управлять несколькими компьютерами, была удалена гортань, так как мужчина мог бы захлебнуться своей слюной. Новый голос Питера теперь похож на голос робота. Сам ученый в Твиттере написал, что "сегодня он - питер 1.0". Операции сделали Питера частично аппаратным, и частично программным. Ему нравится, что он робот, но с человеческой душой.

В современном мире никого не удивить трансгендерами... Но дальше всех пошел житель Флориды Адам, который не только трансгендер, но трансрасовый человек. Оказывается, есть и такие. Адам - 100-килограммовый белый мужчина, который является геем и с детства ощущает себя филиппинкой. В сознательном возрасте он отрастил длинные волосы, покрасил их розовым тоником и попросил воспринимать его девушкой из Филиппин, которую зовут Джа Ду. Известность он получил после появления в американском шоу "Доктор Фил".

А вот житель Японии в течении года собирал свои состриженные ногти, чтобы потом изготовить из них украшение. Накопив оптимальное количество обрезков, мужчина измельчил их до состояния порошка, после этого он залил все водой, спрессировал смесь и поместил в духовку на 1,5 часа. В итоге он получил твердую субстанцию темно-коричневого цвета, которой он придал форму бриллианта. Затем он прикрепил получившееся на серебряное кольцо, которое также самостоятельно изготовил. Японец заснял процесс на видео, но пользователи сети не оценили его труд. В комментариях под роликами писали "Зачем я только посмотрел это видео!"

27 октября 2019 года в восемь утра в одном из населенных пунктов Мичигана в США люди оказались сильно напуганы, так как на землю свалился настоящий спутник. Его обнаружили супруги Дэн и Нэнси Уэлк. В один миг они услышали вой и грохот, собаки начали выть... Они подумали, что началась война с Китаем или Россией. Страхи были развеяны, когда на земле они увидели спутник. Установлено, что аппарат был запущен за несколько дней до этого, 24 октября, компанией "Самсунг Электроникс". Ожидалось, что в стратосферу отправятся лица известных звезд, к сожалению, фото не долетели.

Напомним, самые странные новости мира, которые вас удивят: «медуза гигант, самолет вместо парня и не только»

Как сообщала Politeka, канал «BIG BANG NEWS» подал идеальную идею для стартапа: «Истории, в которые невозможно поверить»