Для избранных знаков Зодиака новогодня ночь станет волшебным временем, которое будет наполнено романтикой и счастьем
Именитый астролог Павел Глоба предсказывает, что некоторые знаки Зодиака в конце 2019 года встретят свою вторую половинку, с которой отметят начало Нового года.
Астролог выделил лишь три знака Зодиака, которых ждут любовные приключения и назвал удачные дни для начала романтических приключений.
США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой: "Как бы не придавили"
Лорак похвасталась развлечениями в Турции, оценили не все: "Приятного мало"
Раскрыта правда о Заворотнюк, диагноз совсем другой: «Она уже…»
Звезда "Танців з зірками" признался о слухах на проекте: "подставная женщина..."
Телец
Представители этого знака Зодиака должны доверять судьбе и быть открытыми, если желают получить успех в любовных делах. Астролог считает, что им лучше слушать советы других и ни в коем случае не отвергать поступившие предложения.
Представителям этого знака Зодиака необходимо идти навстречу жизни и открываться людям, а если предоставится удачная возможность пойти на свидание, то не стоит от нее отказываться. На таких встречах с друзьями есть возможность завязать романтические знакомства или посмотреть на близкого человека с другой стороны.
Самые лучшие дни для любви: 26 и 27 декабря.
Раки
Представителей этого знака Зодиака ждут романтические отношения, которые будут наполнены легкостью, юмором, играми и флиртом. Для Раков у которых есть вторая половинка, такое игривое настроение позволит преподнести в отношения что-то новое, не обремененное пафосом и излишней серьезностью.
Если же Рак пока одинок, его игривый настрой будет притягивать к нему заинтересованные взгляды.
Самые лучшие дни для любви: 25, 26 и 27 декабря.
Девы
Астролог советует Девам пользоваться возможностью и проводить больше времени со своим любимым человеком. Если Девы одиноки, то необходимо побольше выбираться из дома, ведь их обязательно будет ждать романтическое знакомство.
Им стоит прислушаться к совету коллег и друзей, которые посоветуют представителям этого нового знака Зодиака новое интересное место для прогулки. Ведь только в местах, где им еще не приходилось бывать Дев ждут романтические приключения и удачные знакомства.
Самые лучшие дни для любви: 26 и 29 декабря.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году
Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.
Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.