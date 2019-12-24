Для избранных знаков Зодиака новогодня ночь станет волшебным временем, которое будет наполнено романтикой и счастьем

Именитый астролог Павел Глоба предсказывает, что некоторые знаки Зодиака в конце 2019 года встретят свою вторую половинку, с которой отметят начало Нового года.

Астролог выделил лишь три знака Зодиака, которых ждут любовные приключения и назвал удачные дни для начала романтических приключений.

Телец

Представители этого знака Зодиака должны доверять судьбе и быть открытыми, если желают получить успех в любовных делах. Астролог считает, что им лучше слушать советы других и ни в коем случае не отвергать поступившие предложения.

Представителям этого знака Зодиака необходимо идти навстречу жизни и открываться людям, а если предоставится удачная возможность пойти на свидание, то не стоит от нее отказываться. На таких встречах с друзьями есть возможность завязать романтические знакомства или посмотреть на близкого человека с другой стороны.

Самые лучшие дни для любви: 26 и 27 декабря.

Раки

Представителей этого знака Зодиака ждут романтические отношения, которые будут наполнены легкостью, юмором, играми и флиртом. Для Раков у которых есть вторая половинка, такое игривое настроение позволит преподнести в отношения что-то новое, не обремененное пафосом и излишней серьезностью.

Если же Рак пока одинок, его игривый настрой будет притягивать к нему заинтересованные взгляды.

Самые лучшие дни для любви: 25, 26 и 27 декабря.

Девы

Астролог советует Девам пользоваться возможностью и проводить больше времени со своим любимым человеком. Если Девы одиноки, то необходимо побольше выбираться из дома, ведь их обязательно будет ждать романтическое знакомство.

Им стоит прислушаться к совету коллег и друзей, которые посоветуют представителям этого нового знака Зодиака новое интересное место для прогулки. Ведь только в местах, где им еще не приходилось бывать Дев ждут романтические приключения и удачные знакомства.

Самые лучшие дни для любви: 26 и 29 декабря.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.