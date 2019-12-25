Молодой парень Алекс, после того как узнал о смертельном заболевании, решил исполнять свои главные мечты на протяжении последнего года жизни

Как сообщает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале «Мои 365 дней радости» (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Пока я лежал в больнице, мне в голову пришла отличная мысль. Как можно провести день весело, не затратно и полезно. Через два дня у нас с Алисой будет годовщина - ровно 2 года вместе. И очень хотелось бы сделать ей классный и оригинальный подарок. У меня очень хорошие художественные способности. А так, как сейчас осень, на улице много опавших и удивительных листьев. Из них можно сделать прекрасный рисунок», - говорится в сообщении.

Сперва, утверждает Алекс, нужно было придумать и нарисовать макет.

«Чтобы я знал, как все правильно приклеить. Недолго думая, я решил сделать сердце. Следующий этап - проанализировать рисунок и найти лист соответствующего цвета. Чтобы это сделать я отправился в местный парк. Как же это невероятно! Осень дает нам невероятную красоту, которой можно любоваться чуть ли не каждый день, просто приходя в парк и гуляя здесь», - подчеркнул он.

При этом, утверждает молодой человек, если бы не его смертельное заболевание, он также бы не заметил этой красоты.

«Чуть позже я собрал все листья - около трех пакетов. Дальше было самое сложное - собрать это все в единый рисунок и отсортировать их. Принявшись за работу, я пробыл в таком состоянии все день и ночь. К утру сердечко было полностью готово. Оно было невероятно. Сперва я думал, что у меня не получится. Но сейчас я понимаю, что это все не зря», - рассказал он.

И вот, по словам Алекса, и пришел «тот день». Он даже придумал к своему подарку еще кое-что.

«Я решил еще немного скреативить. Взял обычный ящик, и обклеил ее красивой цветной бумагой. Все. Подарок готов. Он был таким же светлым, как и Алиса. Придя, она сразу ее заметила. Я не стал ее мучать и сразу вручил ей его. Раскрыв упаковку, Алиса сразу же сияла от счастья. Она явно была под впечатлением от картины. Это поразило ее до слез», - подчеркнул он.

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