В сети появилось очередное предсказание о конце света, в котором прогнозируют исчезновение всего человечества

Кто только не пытался разгадать, что же ждет человечество в будущем. В будущее заглядывали многие предсказатели: Ванга, Нострадамус, Распутин и другие, были и среди афонских старцев видящие, что грядет. Ученые также пытаются понять, что же станет причиной конца всего живого.

Среди самых имоверных причин они называют глобальное потепление, погодные катаклизмы, извержение вулкана и многое другое.

Недавно ученые выдвинули новую теорию. По их прогнозу конец света должен произойти в 2021 году. С каждым годом Солнце раскаляется все больше, что ускоряет процесс «утечки» газов. Поэтому Земля может превратиться в безжизненную пустыню и стать похожей на Марс из-за того, что атмосфера каждую минуту теряет свыше 180 кг водорода.

Озоновый шар, который защищает планету от солнечной радиации просто исчезнет, это и приведет Землю к концу света.

Также ранее сообщалось, что перед смертью Ванга сделала несколько пророчеств, которые касались судьбы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Путину она предсказала покушение на жизнь президента, которое поступит от человека, который работает в Кремле.

Что же касается Трампа, то на него ждет опухоль мозга, которая может сделать президента США глухим или же убьет его.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.