Прогноз специалистов на январь 2020 года подскажет вам, как получить максимальную выгоду от первого месяца Нового года

Астрологи убеждены, что это будет достаточно благоприятное время для двух знаков Зодиака.



Телец

Представители этого знака Зодиака обретут уже в первом месяце 2020 года осознают свое истинное предназначение. Главными помощниками для них станут близкие и друзья, к которым можно будет обращаться по всех вопросах. Самым благоприятным периодом для Тельцов будет вторая половина месяца, а вот во время новогодних праздников им не стоит засиживаться дома. Прежде всего нужно обратить внимание на физическую форму и работу.

Скорпион

Новая жизнь для Скорпионов начнется уже с 10 января - звезды сулят этому знаку Зодиака очень благоприятный период, во время которого Скорпионы смогут достичь небывалых успехов во всех жизненных сферах. А для того, чтобы удача от вас не отвернулась, вы должны не обращать внимания на негатив, который происходит вокруг вас. В любовных делах Скорпионам стоит добиваться взаимопонимания.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых настигнет небывалая удача в Новом году.





