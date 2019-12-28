Представителей зодиакального круга предупредили о том, что некоторым знакам Зодиака в январе стоит быть предельно осторожными
Январь 2020 года станет счастливым месяцем не для всех представителей зодиакального круга. Многие астрологи предупредили, что для некоторых представителей знаков Зодиака начало 2020 года превратится в массу неприятностей и хлопотов.
Близнецы
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Насыщенным и сумбурным обещает быть начало 2020 года в январе. Представителям этого знака Зодиака необходимо готовиться к множеству проблем, из-за которых им придеться буквально разрываться между несколькими делами сразу.
Астрологи считают, что Близнецам не стоит бояться этих перемен, наступивших в 2020 году. Если же сил совершенно не останется, то необходимо поскорее взять отпуск и, как следует отдохнуть. А решение важных дел на время можно отложить на потом.
Раки
Январь для Близнецов станет весьма двояким и богатым на сомнения во всех жизненных вопросах. Представители этого знака Зодиака начнут сомневаться в себе и своих силах, а любое поведение окружающих их людей будет вызывать лишь раздражение.
Только к концу января ситуация сможет хоть немного измениться и Раки смогут примириться с окружающими людьми. Астрологи порекомендовали Близнецам руководствоваться только логикой и здравым смыслом, ни в коем случае не идти на поводу у эмоций.
Стрелец
Множество проблем сразу навалится на представителей этого знака Зодиака в январе 2020 года: трудности в личной жизни и на работе. Кроме того, мысли будут забиты решением этих проблем.
Поэтому астрологи посоветовали не зацикливаться на негативных эмоциях, а потратить время на общение с теми людьми, которые смогут помочь им разобраться с проблемами. Например близкие друзья и родственники станут тем маяком, которы поможет им пережить тяжелый период.
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