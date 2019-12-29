Легендарная ясновидящая Ванга предсказала тяжелый 2020 год для всего мира

По ее предсказанию, наступающий год должен стать судьбоносным для многих стран, пишет Знай.



Взаимоотношения между государствами и нациями сами собой укрепятся, когда люди узрят ярость и гнев природы, но предсказаний по этому поводу Ванга не дала, сказав лишь, что мир встанет у перепутья.

Еще в начале девяностых годов Ванга говорила, что к 2020 году человечество поймет, что оно делает не так и почему.

Что касается новых войн и завершения старых, то в этом направлении Ванга почти никаких прогнозов не давала. Ясновидящая отметила, что мир будет невозможен без желания с обеих сторон. 2020 год будет именно тем годом, когда людям нужно сначала победить во внутренней войне с самими собой.

По словам предсказательницы, Россию в 2020 году ждет довольно непростая жизнь.

Весь мир может быть против России, и она это выдержит. Однако, во время и после 2020 года нельзя допустить, чтобы брат шел против брата.

Ясновидящая также видела яркое палящее Солнце в своих видениях. Она утверждала, что чувствует жар на своих руках, глядя на Россию. Возможно, что в 2020 году страну ожидает очень знойное и засушливое лето.

Также мы сообщали, что Ванга предсказала Земле катаклизмы. Ожидается, что 2020 год будет непростым. Однако, учитывая особенности периода, когда ясновидящая жила и предсказывала, ее пророчества следует пропускать через призму настоящего.

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