Легендарная ясновидящая Ванга предсказала тяжелый 2020 год для всего мира
По ее предсказанию, наступающий год должен стать судьбоносным для многих стран, пишет Знай.
Взаимоотношения между государствами и нациями сами собой укрепятся, когда люди узрят ярость и гнев природы, но предсказаний по этому поводу Ванга не дала, сказав лишь, что мир встанет у перепутья.
Еще в начале девяностых годов Ванга говорила, что к 2020 году человечество поймет, что оно делает не так и почему.
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Что касается новых войн и завершения старых, то в этом направлении Ванга почти никаких прогнозов не давала. Ясновидящая отметила, что мир будет невозможен без желания с обеих сторон. 2020 год будет именно тем годом, когда людям нужно сначала победить во внутренней войне с самими собой.
По словам предсказательницы, Россию в 2020 году ждет довольно непростая жизнь.
Весь мир может быть против России, и она это выдержит. Однако, во время и после 2020 года нельзя допустить, чтобы брат шел против брата.
Ясновидящая также видела яркое палящее Солнце в своих видениях. Она утверждала, что чувствует жар на своих руках, глядя на Россию. Возможно, что в 2020 году страну ожидает очень знойное и засушливое лето.
Также мы сообщали, что Ванга предсказала Земле катаклизмы. Ожидается, что 2020 год будет непростым. Однако, учитывая особенности периода, когда ясновидящая жила и предсказывала, ее пророчества следует пропускать через призму настоящего.
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