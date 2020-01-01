Появилась очередная подборка необычных новостей

Как передает Politeka.net, появился очередной выпуск на YouTube-канале Big Bang News, предлагающий взглянуть на последние самые удивительные события в мире (чтобы посмотреть ролик, докролльте до конца).

Компания Nike взбудоражила всех, выпустив коллекцию под названием «кроссовки Иисуса».

Стоимость кроссовок составляла тысячи долларов, но даже высокая цена не отпугнула верующих людей от покупки данного товара. Производитель решил выпустить всего 24 пары в новой партии, но вряд ли ожидал, что их раскупят буквально через 10 минут после начала продаж.

Подошва данной модели имеет пузырьковую структуру, куда залили святую воду, приблизительно 200 миллилитров из реки Иордан. Кроме того, на шнурках данной модели присутствует распятие. А стелька кроссовок красного цвета, что у некоторых людей вызвало ассоциации с обувью Папы Римского.

Но производители уникальной партии не ограничились только этим, они решили нанести на боковую поверхность кроссовок стих Евангелия от Матфея, в котором описывается история хождение Христа по воде.

Некоторые верующие люди негативно отнеслись к подобной продукции, обвинив компанию в высмеивания религиозных ценностей.

Недавно внезапная известность пришла к коту по кличке Пэдди из Англии. А прославился он тем, что очень любит ходить на похороны. Люди неоднократно наблюдали кота, который приходит началу траурной церемонии, но занимает место вдали от людей.

Хозяева кота начали замечать странное поведение кота несколько лет назад, но не стали мешать ему.

Когда Пэдди пропал первый раз, то хозяевами пришлось искать его, развешивая листовки по городу. Им позвонили с ритуального агентства, и сообщили, что их кот присутствует на траурной церемонии. Через несколько часов он вернулся. Но с этого дня он стал частым гостем на подобных мероприятиях. Интересно, что кот ни разу не опоздал на церемонию прощания.

Некоторые люди стали называть его похоронный кот, а также часто отмечают, что код появляется на церемонии усопших, которые очень любили котов при жизни.

Некоторое время назад появились новости о радиации в Антарктиде, но источник не был известен, а было лишь предположение о том по какой причине в Антарктиде могла появиться радиация и почему она распространяется.

Для уточнения этих процессов ученые проанализировали данные об Антарктиде, и выяснить, что причиной высокой радиации может быть материковый разлом, который постепенно разрастается.

Эта информация спровоцировала панику среди людей в разных точках планеты, но ученые советуют не торопиться с выводами.

Сообщается что разлом увеличивается примерно на один километр в длину ежегодно, что влияет на скорость таяния ледников, ведь в некоторых местах разлома температура достигает 180 градусов.

Напомним, самые странные новости мира, которые вас удивят: «медуза гигант, самолет вместо парня и не только»

Как сообщала Politeka, канал «BIG BANG NEWS» подал идеальную идею для стартапа: «Истории, в которые невозможно поверить»