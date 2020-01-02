Начало новых свершений ждет отдельных представителей зодиакального круга в 2020 году

Известный астролог предсказал, что в 2020 году наступит период абсолютного везение и удачи. Астролог выделил трех счастливчиков, которым 2020 год подарит массу новых возможностей, а также уникальных шансов.

Овны

Целый год у Овнов будет через край литься жизненная энергия. Кроме того, у них будет присутствовать неумеренная уверенность в себе. Именно это поможет представителям этого знака Зодиака свернуть горы и добиться огромных успехов в 2020 году.

Невзирая на это, астролог предупредил Овнов в том, чтобы их уверенность не переросла в самоуверенность. Он также посоветовал Овнам иногда прислушиваться не только к своему, но и мнению других людей.

Тельцы

Представителям этого знака Зодиака необходимо заняться финансовыми вопросами. В 2020 эта сфера жизни будет даваться им легче остальных. Хотя для этого им придеться приложить немало усилий.

Ему поможет ориентироваться в быстроменяющемся мире и быстро работать над проектами, которые другие сочтут слишком сложными. Вместо чутья Тельцом будет руководить логика и расчет.

Скорпион

В новом году им можно лишь позавидовать. Смягчение темперамента и отказ от категоричности поможет представителям этого знака Зодиака добиться немалых успехов в 2020 году.

Впрочем, это вовсе не означает, что из Скорпиона можно будет веревки вить. Напротив, горе тому, кто соблазнится этой его повышенной мягкостью. Потому что если прощенный враг не поймет благородного порыва Скорпиона и позволит себе вновь перейти границы дозволенного, то пусть потом не жалуется, что его не предупредили.

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