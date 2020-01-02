Астролог Павел Глоба дал советы, которые помогут избежать неприятностей и принесут богатство в начале 2020 года
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Рыбы
Слово и мысль станут главными козырями этого знака Зодиака для построения лучшей судьбы. Вам стоит отбросить былые неудачи и ошибки и настроится на хорошую волну. Начала года преподнесет Рыбам успех по всем фронтам, особенно в делах любовных.
Ранее астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых настигнет небывалая удача в Новом году.
По ее словам, везение будет связано с финансами, а среди счастливчиков оказались Львы, Девы и Рыбы.
Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.
Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.
Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.