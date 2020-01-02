Астролог Павел Глоба дал советы, которые помогут избежать неприятностей и принесут богатство в начале 2020 года

По его словам, шанс разбогатеть есть у четырех знаков Зодиака. Телец Нежданная удача настигнет представителей этого знака Зодиака уже в первые дни Нового года. Первую неделю января астролог советует провести со своей второй половинкой или в ее поисках.

Весы Главным союзником этого знака Зодиака станет вера в себя. Успешное начало года будет обеспечено, если вы не будете настраиваться на негатив, а уже четвертого января вам понадобится больше внимательности в любых делах, поскольку в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс.

Стрелец

Самым важным фактором для вас станут финансы, поэтому специалист рекомендует ни в коем случае не отказываться от работы во время праздников. Ваше самопожертвование окупится сполна, и в ближайшее время вы почувствуете приток денег.

Рыбы

Слово и мысль станут главными козырями этого знака Зодиака для построения лучшей судьбы. Вам стоит отбросить былые неудачи и ошибки и настроится на хорошую волну. Начала года преподнесет Рыбам успех по всем фронтам, особенно в делах любовных.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых настигнет небывалая удача в Новом году.

По ее словам, везение будет связано с финансами, а среди счастливчиков оказались Львы, Девы и Рыбы.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.