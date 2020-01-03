Наступивший 2020 год может стать крайне неуспешным и сложным для одного из знаков Зодиака

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс, передает «Главред».

Не повезет Ракам. Представители этого знака будут чувствовать себя разбитыми и кармически раздавленными.

По словам астролога, Ракам грозят наезды, следствия, разводы, суды, масса сложных ситуаций, которые связанны с юридическими вопросами.

"… Разрушение бизнеса и разрыв деловых партнерских связей может, как снег на голову, свалиться на Раков", - предупредил Росс.

Астролог добавил, что Ракам лучше не рваться строить карьеру, им необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии и о семейной жизни.

Эксперт посоветовал представителям этого знака больше времени проводить с семьей, стараться не нажить себе врагов. Также Ракам нужно сразу возвращать долги.

Напомним, ранее астролог выделил трех счастливчиков, которым 2020 год подарит массу новых возможностей, а также уникальных шансов.

Целый год у Овнов будет через край литься жизненная энергия. Кроме того, у них будет присутствовать неумеренная уверенность в себе. Именно это поможет представителям этого знака Зодиака свернуть горы и добиться огромных успехов в 2020 году.

Невзирая на это, астролог предупредил Овнов в том, чтобы их уверенность не переросла в самоуверенность. Он также посоветовал Овнам иногда прислушиваться не только к своему, но и мнению других людей.

Тельцы

Представителям этого знака Зодиака необходимо заняться финансовыми вопросами. В 2020 эта сфера жизни будет даваться им легче остальных. Хотя для этого им придеться приложить немало усилий.

Скорпион

В новом году им можно лишь позавидовать. Смягчение темперамента и отказ от категоричности поможет представителям этого знака Зодиака добиться немалых успехов в 2020 году.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.