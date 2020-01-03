В свое время она предсказала смерть президенту США Джону Кеннеди

Всплыло очередное пророчество о конце света, которое было выложено в книге "Призыв к славе"

Джин Диксон была одним из самых известных американских психологов и астрологов века. Умерла легендарная провидица еще в в 1997 года, но она успела предсказать, когда наступит конец света.

Все предсказания были изложены в книге Джин Диксон "Призыв к славе".

Джин Диксон снискала славу еще в 1960 году, когда смогла предсказать президентство демократу, что в те времена казалось невозможным. Ко всему прочему, она говорила, что эта должность принесет смерть президенту США.

Это и случилось с Кеннеди, который был застрелен в 1963 году во время путешествия в кортеже.

Ко всему прочему, предсказательница прогнозировала, что после войны в СССР россияне перестанут быть союзниками США, но в дальнейшем наладят отношения для того, чтобы победить коммунистический и быстрорастущий Китай.

По ее прогнозу, конец света должен наступить в 2020 году.