Всплыло очередное пророчество о конце света, которое было выложено в книге "Призыв к славе"
Все предсказания были изложены в книге Джин Диксон "Призыв к славе".
Джин Диксон снискала славу еще в 1960 году, когда смогла предсказать президентство демократу, что в те времена казалось невозможным. Ко всему прочему, она говорила, что эта должность принесет смерть президенту США.
Это и случилось с Кеннеди, который был застрелен в 1963 году во время путешествия в кортеже.
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Ко всему прочему, предсказательница прогнозировала, что после войны в СССР россияне перестанут быть союзниками США, но в дальнейшем наладят отношения для того, чтобы победить коммунистический и быстрорастущий Китай.
По ее прогнозу, конец света должен наступить в 2020 году.
Астролог также сказала, что "битва с Армагеддоном состоится в 2020 году". Диксон утверждала, что Иисус вернется в 2020 году, чтобы начать войну со злом, и что эта война закончится в 2037 году, а затем мир будет уничтожен.
Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.
Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.